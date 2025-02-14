https://1prime.ru/20250214/tsb-854941840.html

ЦБ не ждет волны банкротств компаний на фоне высокой ключевой ставки

ЦБ не ждет волны банкротств компаний на фоне высокой ключевой ставки - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ не ждет волны банкротств компаний на фоне высокой ключевой ставки

Банк России не ждет волны банкротств российских компаний на фоне высокой ключевой ставки, при этом российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость,... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:12+0300

2025-02-14T16:12+0300

2025-02-14T16:12+0300

банк россии

финансы

банки

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России не ждет волны банкротств российских компаний на фоне высокой ключевой ставки, при этом российский бизнес в целом сохраняет финансовую устойчивость, сейчас рост числа заявок на реструктуризацию есть только у малого и среднего бизнеса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Нет, мы не ожидаем волны банкротств. Да, конечно, есть сильно закредитованные компании, для которых рост стоимости обслуживания долга - важный фактор, фактор, который снижает их прибыль существенно, но для большинства компаний финансовое положение прежде всего зависит от роста издержек", - сказала она в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ. "В целом бизнес, несмотря на рост и издержек в целом, и процентных расходов, сохраняет финансовую устойчивость. Мы также это внимательно отслеживаем, в том числе через то, насколько увеличивается или не увеличивается рост заявок в банки на реструктуризацию. Пока мы видим рост заявок на реструктуризацию в сегменте малого и среднего бизнеса", - добавила она.

https://1prime.ru/20250214/tsb-854939348.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, эльвира набиуллина