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Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке

Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке - 14.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке

ЦБ активно взаимодействует с правительством России по экономической повестке, но решения по ключевой ставке принимает самостоятельно, заявила глава регулятора... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:32+0300

2025-02-14T16:32+0300

2025-02-14T16:32+0300

экономика

банк россии

ставка банка россии

эльвира набиуллина

инфляция в россии

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ активно взаимодействует с правительством России по экономической повестке, но решения по ключевой ставке принимает самостоятельно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается задачи достижения инфляции (цели в 4% - ред.). Инфляция – это всегда про достижение баланса спроса и предложения. Мы своей денежно-кредитной политикой влияем на совокупность спроса, но на спрос влияет и бюджетный дефицит, поэтому мы учитываем бюджетные параметры, - пояснила она на пресс-конференции."Еще раз повторю, очень рассчитываем, что тот дезинфляционный эффект от возвращению к бюджетному правилу, который сейчас заложен, будет реализован", - добавила Набиуллина. По ее словам, идет активное взаимодействие с правительством, и в данный момент отсутствует необходимость каких-то дополнительных усилий по координации. Обмениваемся взглядами на экономику, мерам, которые мы готовим, но решения каждый в своей сфере принимает абсолютно самостоятельно. И мы принимаем решения по денежно-кредитной политике независимо", - подчеркнула глава ЦБ.

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банк россии, ставка банка россии, эльвира набиуллина, инфляция в россии