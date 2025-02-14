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Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке
Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке
ЦБ активно взаимодействует с правительством России по экономической повестке, но решения по ключевой ставке принимает самостоятельно, заявила глава регулятора... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T16:32+0300
2025-02-14T16:32+0300
экономика
банк россии
ставка банка россии
эльвира набиуллина
инфляция в россии
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ активно взаимодействует с правительством России по экономической повестке, но решения по ключевой ставке принимает самостоятельно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Что касается задачи достижения инфляции (цели в 4% - ред.). Инфляция – это всегда про достижение баланса спроса и предложения. Мы своей денежно-кредитной политикой влияем на совокупность спроса, но на спрос влияет и бюджетный дефицит, поэтому мы учитываем бюджетные параметры, - пояснила она на пресс-конференции."Еще раз повторю, очень рассчитываем, что тот дезинфляционный эффект от возвращению к бюджетному правилу, который сейчас заложен, будет реализован", - добавила Набиуллина. По ее словам, идет активное взаимодействие с правительством, и в данный момент отсутствует необходимость каких-то дополнительных усилий по координации. Обмениваемся взглядами на экономику, мерам, которые мы готовим, но решения каждый в своей сфере принимает абсолютно самостоятельно. И мы принимаем решения по денежно-кредитной политике независимо", - подчеркнула глава ЦБ.
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банк россии, ставка банка россии, эльвира набиуллина, инфляция в россии
Экономика, Банк России, ставка Банка России, Эльвира Набиуллина, инфляция в России
16:32 14.02.2025
 
Набиуллина пояснила, как принимаются решения по ставке

ЦБ взаимодействует с правительством, однако решения по ставке принимает самостоятельно

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ активно взаимодействует с правительством России по экономической повестке, но решения по ключевой ставке принимает самостоятельно, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Что касается задачи достижения инфляции (цели в 4% - ред.). Инфляция – это всегда про достижение баланса спроса и предложения. Мы своей денежно-кредитной политикой влияем на совокупность спроса, но на спрос влияет и бюджетный дефицит, поэтому мы учитываем бюджетные параметры, - пояснила она на пресс-конференции.
"Еще раз повторю, очень рассчитываем, что тот дезинфляционный эффект от возвращению к бюджетному правилу, который сейчас заложен, будет реализован", - добавила Набиуллина.
Встреча фракции КПРФ в Госдуме с главой Центробанка Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Набиуллина ответила на вопрос о полномочиях ЦБ замораживать вклады
15:36
По ее словам, идет активное взаимодействие с правительством, и в данный момент отсутствует необходимость каких-то дополнительных усилий по координации. Обмениваемся взглядами на экономику, мерам, которые мы готовим, но решения каждый в своей сфере принимает абсолютно самостоятельно. И мы принимаем решения по денежно-кредитной политике независимо", - подчеркнула глава ЦБ.
 
ЭкономикаБанк Россииставка Банка РоссииЭльвира Набиуллинаинфляция в России
 
 
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