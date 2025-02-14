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Набиуллина оценила влияние торговых войн на рост глобальной экономики - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина оценила влияние торговых войн на рост глобальной экономики
Набиуллина оценила влияние торговых войн на рост глобальной экономики - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина оценила влияние торговых войн на рост глобальной экономики
Торговые войны в мире могут привести к замедлению темпов роста глобальной экономики и снижению спроса на российский экспорт, заявила глава Банка России Эльвира... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T16:54+0300
2025-02-14T16:54+0300
экономика
банк россии
эльвира набиуллина
торговые войны
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МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Торговые войны в мире могут привести к замедлению темпов роста глобальной экономики и снижению спроса на российский экспорт, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается торговых войн, то в целом их эффект на экономику, мировую экономику может быть замедление экономического роста, когда происходит фрагментация, когда ресурсы не перераспределяются туда, где они наиболее эффективно используются... И это может привести к замедлению темпов роста мировой экономики, а, соответственно, к замедлению спроса на товары нашего экспорта", - сказала глава регулятора. И хотя зависимость российской экономки от экспорта сырья уменьшается, уменьшилась, но она значимая, и мы конечно смотрим на то, как это может повлиять, и это отражаем в рисковом сценарии, который готовим", - добавила она. По словам Набиуллиной, для готовности к такого рода рискам необходимо два элемента: отсутствие существенных дисбалансов – слабых звеньев в экономике, а также наличие экономического буфера, которым в России выступает Фонд национального благосостояния (ФНБ). Глава ЦБ РФ добавила, что подготовка к рискам ведется постоянно, так как финансовая система страны должна быть готова к разного рода шокам. Поэтому есть специальные обзоры рисков финансового рынка и стабильности.
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банк россии, эльвира набиуллина, торговые войны
Экономика, Банк России, Эльвира Набиуллина, торговые войны
16:54 14.02.2025
 
Набиуллина оценила влияние торговых войн на рост глобальной экономики

ЦБ: Торговые войны в мире могут привести к замедлению роста глобальной экономики

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Торговые войны в мире могут привести к замедлению темпов роста глобальной экономики и снижению спроса на российский экспорт, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Что касается торговых войн, то в целом их эффект на экономику, мировую экономику может быть замедление экономического роста, когда происходит фрагментация, когда ресурсы не перераспределяются туда, где они наиболее эффективно используются... И это может привести к замедлению темпов роста мировой экономики, а, соответственно, к замедлению спроса на товары нашего экспорта", - сказала глава регулятора.
И хотя зависимость российской экономки от экспорта сырья уменьшается, уменьшилась, но она значимая, и мы конечно смотрим на то, как это может повлиять, и это отражаем в рисковом сценарии, который готовим", - добавила она.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Банк России назвал условие возвращения инфляции к цели
13:38
По словам Набиуллиной, для готовности к такого рода рискам необходимо два элемента: отсутствие существенных дисбалансов – слабых звеньев в экономике, а также наличие экономического буфера, которым в России выступает Фонд национального благосостояния (ФНБ).
Глава ЦБ РФ добавила, что подготовка к рискам ведется постоянно, так как финансовая система страны должна быть готова к разного рода шокам. Поэтому есть специальные обзоры рисков финансового рынка и стабильности.
 
ЭкономикаБанк РоссииЭльвира Набиуллинаторговые войны
 
 
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