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Набиуллина оценила влияние торговых войн на рост глобальной экономики

Набиуллина оценила влияние торговых войн на рост глобальной экономики - 14.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина оценила влияние торговых войн на рост глобальной экономики

Торговые войны в мире могут привести к замедлению темпов роста глобальной экономики и снижению спроса на российский экспорт, заявила глава Банка России Эльвира... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:54+0300

2025-02-14T16:54+0300

2025-02-14T16:54+0300

экономика

банк россии

эльвира набиуллина

торговые войны

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МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Торговые войны в мире могут привести к замедлению темпов роста глобальной экономики и снижению спроса на российский экспорт, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Что касается торговых войн, то в целом их эффект на экономику, мировую экономику может быть замедление экономического роста, когда происходит фрагментация, когда ресурсы не перераспределяются туда, где они наиболее эффективно используются... И это может привести к замедлению темпов роста мировой экономики, а, соответственно, к замедлению спроса на товары нашего экспорта", - сказала глава регулятора. И хотя зависимость российской экономки от экспорта сырья уменьшается, уменьшилась, но она значимая, и мы конечно смотрим на то, как это может повлиять, и это отражаем в рисковом сценарии, который готовим", - добавила она. По словам Набиуллиной, для готовности к такого рода рискам необходимо два элемента: отсутствие существенных дисбалансов – слабых звеньев в экономике, а также наличие экономического буфера, которым в России выступает Фонд национального благосостояния (ФНБ). Глава ЦБ РФ добавила, что подготовка к рискам ведется постоянно, так как финансовая система страны должна быть готова к разного рода шокам. Поэтому есть специальные обзоры рисков финансового рынка и стабильности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, эльвира набиуллина, торговые войны