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Набиуллина указала на рост доли рассрочки от застройщиков вместо ипотеки - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина указала на рост доли рассрочки от застройщиков вместо ипотеки
Набиуллина указала на рост доли рассрочки от застройщиков вместо ипотеки - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина указала на рост доли рассрочки от застройщиков вместо ипотеки
Доля рассрочки от застройщиков вместо ипотеки выросла, это беспокоит Банк России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T17:18+0300
2025-02-14T17:18+0300
экономика
эльвира набиуллина
ипотека
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Доля рассрочки от застройщиков вместо ипотеки выросла, это беспокоит Банк России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы действительно видим, что на рынке выросла доля сделок, которые называются "рассрочка от застройщика", то есть не кредит банка, а рассрочка от застройщика. Видим, что доля рассрочки от застройщика в продажах увеличилась с 20 до 40%", - сказала она. "Что нас здесь беспокоит? У нас действительно есть беспокойство, потому что широкое распространение этих схем создает риски как для покупателей, так и для самих застройщиков", - добавила она. "Для покупателей какого рода это риски? Человек оформляет рассрочку, рассрочка обычно очень ограниченная - в среднем рассрочка сейчас идет год-два, то, что мы видим. Рассрочка оформляется под обещание, что потом ставки на ипотеку снизятся и человек сможет оформить ипотечный кредит. Во-первых, этот ипотечный кредит ему пока никто не гарантировал, и важно будет, чтобы человек не попал в сложную ситуацию", - продолжила Набиуллина. Во-вторых, по ее словам, есть риск и с точки зрения долговой нагрузки гражданина. "Ведь рассрочка - это тоже долг, даже если он беспроцентный, но вы должны позже чуть во времени, но заплатить определенные суммы. Это долг, и данные об этом долге не передаются в бюро кредитных историй", - отметила глава ЦБ, пояснив, что если такой человек придет в банк за другим кредитом, то кредитная организация не сможет получить данные о том, что у него есть долг и может ли он обслуживать его дальше. Таким образом, может быть чрезмерная закредитованность гражданина. "Мы в банках такие риски - недопущения чрезмерной закредитованности - регулируем через показатели долговой нагрузки. Здесь эта долговая нагрузка не учитывается практически", - обратила внимание Набиуллина. "Застройщики могут столкнуться с чем? Если человек покупает жилье в рассрочку, соответственно, не наполняются эскроу-счета, и застройщики могут потерять то по сути льготное финансирование, которое они сейчас получают под проекты. Потому что наполнение эскроу-счетов ведет к тому, что застройщики получают кредиты по достаточно низким ставкам", - сказала она. "Очень важно, чтобы действительно рассрочка для покупателя была очень прозрачной, не было скрытых переплат и комиссий, чтобы люди понимали, какие последствия от этого могут быть. Поэтому беспокойство у нас есть, будем смотреть, что дальше делать", - заключила она.
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эльвира набиуллина, ипотека
Экономика, Эльвира Набиуллина, ипотека
17:18 14.02.2025
 
Набиуллина указала на рост доли рассрочки от застройщиков вместо ипотеки

Доля рассрочки от застройщиков вместо ипотеки выросла, это беспокоит ЦБ РФ

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Доля рассрочки от застройщиков вместо ипотеки выросла, это беспокоит Банк России, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Мы действительно видим, что на рынке выросла доля сделок, которые называются "рассрочка от застройщика", то есть не кредит банка, а рассрочка от застройщика. Видим, что доля рассрочки от застройщика в продажах увеличилась с 20 до 40%", - сказала она.
"Что нас здесь беспокоит? У нас действительно есть беспокойство, потому что широкое распространение этих схем создает риски как для покупателей, так и для самих застройщиков", - добавила она.
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"Для покупателей какого рода это риски? Человек оформляет рассрочку, рассрочка обычно очень ограниченная - в среднем рассрочка сейчас идет год-два, то, что мы видим. Рассрочка оформляется под обещание, что потом ставки на ипотеку снизятся и человек сможет оформить ипотечный кредит. Во-первых, этот ипотечный кредит ему пока никто не гарантировал, и важно будет, чтобы человек не попал в сложную ситуацию", - продолжила Набиуллина.
Во-вторых, по ее словам, есть риск и с точки зрения долговой нагрузки гражданина. "Ведь рассрочка - это тоже долг, даже если он беспроцентный, но вы должны позже чуть во времени, но заплатить определенные суммы. Это долг, и данные об этом долге не передаются в бюро кредитных историй", - отметила глава ЦБ, пояснив, что если такой человек придет в банк за другим кредитом, то кредитная организация не сможет получить данные о том, что у него есть долг и может ли он обслуживать его дальше.
Таким образом, может быть чрезмерная закредитованность гражданина. "Мы в банках такие риски - недопущения чрезмерной закредитованности - регулируем через показатели долговой нагрузки. Здесь эта долговая нагрузка не учитывается практически", - обратила внимание Набиуллина.
"Застройщики могут столкнуться с чем? Если человек покупает жилье в рассрочку, соответственно, не наполняются эскроу-счета, и застройщики могут потерять то по сути льготное финансирование, которое они сейчас получают под проекты. Потому что наполнение эскроу-счетов ведет к тому, что застройщики получают кредиты по достаточно низким ставкам", - сказала она.
"Очень важно, чтобы действительно рассрочка для покупателя была очень прозрачной, не было скрытых переплат и комиссий, чтобы люди понимали, какие последствия от этого могут быть. Поэтому беспокойство у нас есть, будем смотреть, что дальше делать", - заключила она.
 
ЭкономикаЭльвира Набиуллинаипотека
 
 
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