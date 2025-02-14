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Бьют из-за горизонта. Ту-22М остаются недосягаемы для ПВО Украины

Бьют из-за горизонта. Ту-22М остаются недосягаемы для ПВО Украины - 14.02.2025, ПРАЙМ

Бьют из-за горизонта. Ту-22М остаются недосягаемы для ПВО Украины

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М могут наносить удары из-за пределов досягаемости украинской обороны, что оказывает психологический эффект на... | 14.02.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М могут наносить удары из-за пределов досягаемости украинской обороны, что оказывает психологический эффект на солдат ВСУ, пишет американское издание The National Interest.Как отмечается в статье, российские вооруженные силы в настоящее время переосмысливают старые оружейные платформы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТу-22М — это сверхзвуковой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Он способен нести крылатые ракеты Х-22 и Х-32. Самолет управляется экипажем из четырех человек.В ходе украинского конфликта Ту-22М выполнял ракетные удары и бомбардировки. Ракеты Х-22 и Х-32 использовались против украинских городов и военных объектов. Ту-22М сбрасывал авиационные бомбы на противника в Мариуполе.К преимуществам Ту-22М можно отнести то, что он способен проводить атаки с расстояния, превышающего дальность действия украинских ПВО. Таким образом, он избегает подконтрольного Украине воздушного пространства, нанося удары по ключевым военным и гражданским объектам.Ту-22М трудно засечь и защититься от них. Он порождает неопределенность и страх среди населения, указывается в статье.Утверждается, что украинцам удалось сбить несколько Ту-22М, при этом российская оборонно-промышленная база столкнулась с трудностями в обслуживании самолетов.В целом, использование Ту-22М показало важность дальних тяжелых бомбардировщиков, делает вывод издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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всу, вс рф, вкс россии