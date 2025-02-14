https://1prime.ru/20250214/turizm-854923506.html

В России выросло число иностранных туристов

В России выросло число иностранных туристов - 14.02.2025, ПРАЙМ

В России выросло число иностранных туристов

Число иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, выросло на 40% - в российских гостиницах остановились порядка 5 миллионов человек, сообщил... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T10:03+0300

2025-02-14T10:03+0300

2025-02-14T10:10+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Число иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, выросло на 40% - в российских гостиницах остановились порядка 5 миллионов человек, сообщил замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Игорь Максимов."Благодаря продвижению за прошлый год мы достигли 40% роста поездок иностранных туристов в нашу страну. Это где-то порядка 5 миллионов, если смотреть по размещению в гостиницах, и 9-10 миллионов, если смотреть по международной авиаперевозке. На Камчатке, в частности, количество туристов выросло в полтора раза", - сказал Максимов в ходе Камчатского инвестфорума.Он отметил, что в туристический бренд России в 2024 году был презентован в Китае, Индии и на Ближнем Востоке. "Сделаны первые турпродукты под зонтиком бренда. Некоторые из них уже опробированы. В частности, Камчатка стала первым регионом, который реализовал кобрендинг и представил маршрут "Земля драконов" для китайских туристов. Он был уже реализован для 20 китайских компаний", - добавил он.Максимов уточнил, что всего по 12 регионам России маршрутов, которые адаптированы под иностранных туристов, сейчас 11."Видим, собственно говоря, хороший отклик иностранцев как с точки зрения профессионалов рынка, так и от обычных туристов. В том числе благодаря бренду были запущены новые международные чартерные программы, подписаны коммерческие договора на привоз туристов в различные регионы России", - добавил он.Ассоциация туроператоров России в начале февраля сообщала со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ, что туропоток иностранцев в Россию в 2024 году вырос более чем в 2,3 раза, до 1,6 миллиона визитов. Как пояснили РИА Новости в ассоциации, это исключительно те, кто въехал в Россию с целью туризма, например, по туристическим визам или в рамках безвизовых туристических групп.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия