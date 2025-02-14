Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России выросло число иностранных туристов - 14.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250214/turizm-854923506.html
В России выросло число иностранных туристов
В России выросло число иностранных туристов - 14.02.2025, ПРАЙМ
В России выросло число иностранных туристов
Число иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, выросло на 40% - в российских гостиницах остановились порядка 5 миллионов человек, сообщил... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T10:03+0300
2025-02-14T10:10+0300
бизнес
туризм
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82947/93/829479319_0:240:5376:3264_1920x0_80_0_0_9fef54b596b7beea5feecfbd363811ce.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Число иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, выросло на 40% - в российских гостиницах остановились порядка 5 миллионов человек, сообщил замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Игорь Максимов."Благодаря продвижению за прошлый год мы достигли 40% роста поездок иностранных туристов в нашу страну. Это где-то порядка 5 миллионов, если смотреть по размещению в гостиницах, и 9-10 миллионов, если смотреть по международной авиаперевозке. На Камчатке, в частности, количество туристов выросло в полтора раза", - сказал Максимов в ходе Камчатского инвестфорума.Он отметил, что в туристический бренд России в 2024 году был презентован в Китае, Индии и на Ближнем Востоке. "Сделаны первые турпродукты под зонтиком бренда. Некоторые из них уже опробированы. В частности, Камчатка стала первым регионом, который реализовал кобрендинг и представил маршрут "Земля драконов" для китайских туристов. Он был уже реализован для 20 китайских компаний", - добавил он.Максимов уточнил, что всего по 12 регионам России маршрутов, которые адаптированы под иностранных туристов, сейчас 11."Видим, собственно говоря, хороший отклик иностранцев как с точки зрения профессионалов рынка, так и от обычных туристов. В том числе благодаря бренду были запущены новые международные чартерные программы, подписаны коммерческие договора на привоз туристов в различные регионы России", - добавил он.Ассоциация туроператоров России в начале февраля сообщала со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ, что туропоток иностранцев в Россию в 2024 году вырос более чем в 2,3 раза, до 1,6 миллиона визитов. Как пояснили РИА Новости в ассоциации, это исключительно те, кто въехал в Россию с целью туризма, например, по туристическим визам или в рамках безвизовых туристических групп.
https://1prime.ru/20250211/turtsiya-854832611.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82947/93/829479319_352:0:5024:3504_1920x0_80_0_0_038d2fa2748cbdb997c3aaf38dd2967f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, россия
Бизнес, Туризм, РОССИЯ
10:03 14.02.2025 (обновлено: 10:10 14.02.2025)
 
В России выросло число иностранных туристов

МЭР: число иностранных туристов в РФ в 2024 году выросло до 5 миллионов человек

© РИА Новости . Александр ПолегенькоРабота нового терминала аэропорта в Симферополе
Работа нового терминала аэропорта в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Число иностранных туристов, посетивших Россию в 2024 году, выросло на 40% - в российских гостиницах остановились порядка 5 миллионов человек, сообщил замдиректора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Игорь Максимов.
"Благодаря продвижению за прошлый год мы достигли 40% роста поездок иностранных туристов в нашу страну. Это где-то порядка 5 миллионов, если смотреть по размещению в гостиницах, и 9-10 миллионов, если смотреть по международной авиаперевозке. На Камчатке, в частности, количество туристов выросло в полтора раза", - сказал Максимов в ходе Камчатского инвестфорума.
Он отметил, что в туристический бренд России в 2024 году был презентован в Китае, Индии и на Ближнем Востоке. "Сделаны первые турпродукты под зонтиком бренда. Некоторые из них уже опробированы. В частности, Камчатка стала первым регионом, который реализовал кобрендинг и представил маршрут "Земля драконов" для китайских туристов. Он был уже реализован для 20 китайских компаний", - добавил он.
Максимов уточнил, что всего по 12 регионам России маршрутов, которые адаптированы под иностранных туристов, сейчас 11.
"Видим, собственно говоря, хороший отклик иностранцев как с точки зрения профессионалов рынка, так и от обычных туристов. В том числе благодаря бренду были запущены новые международные чартерные программы, подписаны коммерческие договора на привоз туристов в различные регионы России", - добавил он.
Ассоциация туроператоров России в начале февраля сообщала со ссылкой на данные Погранслужбы ФСБ РФ, что туропоток иностранцев в Россию в 2024 году вырос более чем в 2,3 раза, до 1,6 миллиона визитов. Как пояснили РИА Новости в ассоциации, это исключительно те, кто въехал в Россию с целью туризма, например, по туристическим визам или в рамках безвизовых туристических групп.
Вид на Стамбул, Турция
В Турции отметили резкое сокращение интереса к зимнему туризму в стране
11 февраля, 08:53
 
БизнесТуризмРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала