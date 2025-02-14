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На Украине нашли 36 из 50 критически важных для США минералов

На Украине нашли 36 из 50 критически важных для США минералов - 14.02.2025, ПРАЙМ

На Украине нашли 36 из 50 критически важных для США минералов

Территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в значительных количествах добывается там только семь из них, следует из... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T02:17+0300

2025-02-14T02:17+0300

2025-02-14T02:17+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Территория Украины содержит 36 из 50 критически важных для США минералов, однако в значительных количествах добывается там только семь из них, следует из анализа РИА Новости открытых данных. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. В свою очередь газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь, указав на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана" Зеленского. США в 2022 году выделило 50 критически важных для себя минералов, из них на Украине можно найти в разных количествах 36 элементов. Среди отсутствующих - широко применяемые в промышленности олово и сурьма. Однако в значительных объемах на Украине можно найти лишь 17 элементов, в том числе алюминиевые руды, литий, кобальт, никелевые руды, скандий и тантал. При этом часть из этих металлов местные компании сами отказывались добывать. Например, несмотря на наличие алюминиевых руд в стране, местные металлурги предпочитали импортировать руду для производства изделий - все из-за высокой сложности и экономической нецелесообразности. По различным данным, в промышленных масштабах на Украине добывается лишь семь из 50 критически важных металлов. Так, страна является заметным производителем титана: по итогам 2022 года ее доля составляла около 2%, а в 2019 году она была на пике в 7%. Кроме того, страна в 2022 году добыла около 2% от мирового объема марганца против чуть больше 3% в 2019 году. Также Украина добывала бериллий, гафний, графит, магний и цирконий. Все эти металлы, за исключением последних двух, страна даже экспортировала в прошлом году. Стоит отметить, что некоторые металлы на Украине добывались как побочный продукт угля. Так, до 2022 года Украина получала галлий и германий из донбасского угля. После того, как ДНР и ЛНР присоединились к России, их добыча на Украине сократилась до нуля. На текущий момент данных, которые указывали бы на восстановление выпуска, нет. Агентство проанализировало последние доступные данные Государственной службы геологии и недр Украины, Европейской инфраструктуры геологических данных (EGDI), аналитические отчеты Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО), World Mining Data и ряд научных работ в сфере геологии.

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мировая экономика, украина, сша, москва, дональд трамп, владимир зеленский, financial times