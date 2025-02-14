https://1prime.ru/20250214/ukraina-854931874.html

В Раде рассказали, к чему привело обещание Запада о членстве Украины в НАТО

В Раде рассказали, к чему привело обещание Запада о членстве Украины в НАТО - 14.02.2025, ПРАЙМ

В Раде рассказали, к чему привело обещание Запада о членстве Украины в НАТО

Западу не следовало давать обещаний о членстве Украины в НАТО, если это изначально было невыполнимо, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T11:55+0300

2025-02-14T11:55+0300

2025-02-14T11:55+0300

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Западу не следовало давать обещаний о членстве Украины в НАТО, если это изначально было невыполнимо, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. В среду министр обороны США Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи киевскому режиму отметил, что в Вашингтоне не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО. "Ради этого членства нам пришлось пройти через боль, страдания и смерть наших граждан. И если такие обещания изначально были невыполнимы для Запада, их не следовало давать нам с самого начала", - заявил Чернев в интервью порталу Semafor.

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общество , украина, нато