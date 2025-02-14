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В Раде рассказали, к чему привело обещание Запада о членстве Украины в НАТО - 14.02.2025, ПРАЙМ
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В Раде рассказали, к чему привело обещание Запада о членстве Украины в НАТО
В Раде рассказали, к чему привело обещание Запада о членстве Украины в НАТО - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Раде рассказали, к чему привело обещание Запада о членстве Украины в НАТО
Западу не следовало давать обещаний о членстве Украины в НАТО, если это изначально было невыполнимо, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:55+0300
2025-02-14T11:55+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Западу не следовало давать обещаний о членстве Украины в НАТО, если это изначально было невыполнимо, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев. В среду министр обороны США Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи киевскому режиму отметил, что в Вашингтоне не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО. "Ради этого членства нам пришлось пройти через боль, страдания и смерть наших граждан. И если такие обещания изначально были невыполнимы для Запада, их не следовало давать нам с самого начала", - заявил Чернев в интервью порталу Semafor.
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общество , украина, нато
Политика, Общество , УКРАИНА, НАТО
11:55 14.02.2025
 
В Раде рассказали, к чему привело обещание Запада о членстве Украины в НАТО

Депутат Рады Чернев: Западу не следовало обещать Украине членстве в НАТО

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Западу не следовало давать обещаний о членстве Украины в НАТО, если это изначально было невыполнимо, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
В среду министр обороны США Пит Хегсет на открытии заседания контактной группы по оказанию помощи киевскому режиму отметил, что в Вашингтоне не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом дипломатического урегулирования конфликта с Россией. В четверг генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали, что в рамках соглашения о мире она станет частью НАТО.
"Ради этого членства нам пришлось пройти через боль, страдания и смерть наших граждан. И если такие обещания изначально были невыполнимы для Запада, их не следовало давать нам с самого начала", - заявил Чернев в интервью порталу Semafor.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
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