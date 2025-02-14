https://1prime.ru/20250214/ukraina-854932763.html

Киев доработал драфт соглашения по редкоземельным металлам, пишут СМИ

Киев доработал драфт соглашения по редкоземельным металлам, пишут СМИ - 14.02.2025, ПРАЙМ

Киев доработал драфт соглашения по редкоземельным металлам, пишут СМИ

Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США. Об этом говорится в сообщении издания РБК-Украина со ссылкой на источник. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T12:26+0300

2025-02-14T12:26+0300

2025-02-14T12:26+0300

политика

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МОСКВА, 14 фев – ПРАЙМ. Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США. Об этом говорится в сообщении издания РБК-Украина со ссылкой на источник. "Украина доработала драфт соглашения по редкоземельным металлам и передала его США... Американская сторона попросила время до 17.00 (18.00 мск), чтобы с ним поработать", - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Ранее телеканал "Общественное" со ссылкой на источник в офисе главы Украины сообщал, что Киев изучит драфт соглашения с США по редкоземельным ископаемым, ответ планирует предоставить в Мюнхене на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.Встреча между Владимиром Зеленским и вице-президентом США Дж.Д. Вэнсом намечена на Мюнхен, где также будет проводиться 61-я конференция по безопасности. Ожидается, что Зеленский и специальный посланник президента США по Украине Кит Келлогг примут участие в форуме, где будут обсуждаться актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, включая украинский и ближневосточный конфликты.

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