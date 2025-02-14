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ЦБ не видит проблем с наличием валюты на российском рынке
ЦБ не видит проблем с наличием валюты на российском рынке - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ не видит проблем с наличием валюты на российском рынке
ЦБ РФ не видит на российском рынке проблем с наличием валюты, продажа валюты экспортерами не снижается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:38+0300
2025-02-14T15:38+0300
2025-02-14T15:42+0300
банк россии
эльвира набиуллина
финансы
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит на российском рынке проблем с наличием валюты, продажа валюты экспортерами не снижается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу."Пока мы не видим на рынке проблем с предложением валюты и отслеживаем продажу валютной выручки экспортерами, она не снижается", - сказала Набиуллина.
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эльвира набиуллина, финансы
Банк России, Эльвира Набиуллина, Финансы
ЦБ не видит проблем с наличием валюты на российском рынке
Набиуллина: ЦБ не видит на российском рынке проблем с наличием валюты
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит на российском рынке проблем с наличием валюты, продажа валюты экспортерами не снижается, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
"Пока мы не видим на рынке проблем с предложением валюты и отслеживаем продажу валютной выручки экспортерами, она не снижается", - сказала Набиуллина.
Рубль проявил устойчивость к иностранным валютам в начале февраля