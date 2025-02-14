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Вэнс высказался об угрозах для Европы - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Вэнс высказался об угрозах для Европы
Вэнс высказался об угрозах для Европы - 14.02.2025, ПРАЙМ
Вэнс высказался об угрозах для Европы
Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс считает, что Россия и Китая не являются главными угрозами для Европы. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T17:01+0300
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс считает, что Россия и Китая не являются главными угрозами для Европы. Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности."Самая большая угроза в отношении Европы, та о которая я беспокоюсь, не Китай и не Россия. Угроза внутри", - подчеркнул политик.По его словам, проблема существует в виде отмены выборов в Румынии, аналогичная угроза есть и в ФРГ. Вице-президент отметил, что администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена безопасностью в Европе. В Белом доме считают, что сделка для урегулирования по украинскому кризису может быть достигнута, добавил Вэнс.По его словам, европейские страны, в частности, ФРГ, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность."Ни одна демократия – американская, немецкая или европейская – не выживет, если будет говорить миллионам избирателей, что их мысли и беспокойства, их стремления и просьбы о поддержке недостойны внимания", - заявил политик.Он добавил, что демократия строится на "священном принципе, что голос народа имеет значение", и лидеры не могут выбирать, какие мнения учитывать, а какие игнорировать.Также Вэнс заявил, что текущий кризис в Европе является результатом её собственных решений, а не внешних факторов. "Европа сталкивается со многими вызовами, но кризис, с которым этот континент сталкивается сейчас, кризис, который, как я считаю, мы все переживаем вместе, является следствием наших собственных решений", – сказал он.Политик также обратился к европейским лидерам, подчеркнув, что США не смогут помочь тем, кто боится мнения своих избирателей. "Если вы бежите от собственных избирателей, Америка не сможет вам ничем помочь", – заявил Вэнс.
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сша, европа, джей ди вэнс
США, ЕВРОПА, Джей Ди Вэнс
17:01 14.02.2025 (обновлено: 17:29 14.02.2025)
 
Вэнс высказался об угрозах для Европы

Вэнс: Россия и Китай - не главные угрозы для Европы, регион опасен для себя сам

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс считает, что Россия и Китая не являются главными угрозами для Европы.
Такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Самая большая угроза в отношении Европы, та о которая я беспокоюсь, не Китай и не Россия. Угроза внутри", - подчеркнул политик.
По его словам, проблема существует в виде отмены выборов в Румынии, аналогичная угроза есть и в ФРГ.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
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Вице-президент отметил, что администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена безопасностью в Европе. В Белом доме считают, что сделка для урегулирования по украинскому кризису может быть достигнута, добавил Вэнс.
По его словам, европейские страны, в частности, ФРГ, должны учитывать мнение своих граждан и не игнорировать их обеспокоенность.
"Ни одна демократия – американская, немецкая или европейская – не выживет, если будет говорить миллионам избирателей, что их мысли и беспокойства, их стремления и просьбы о поддержке недостойны внимания", - заявил политик.
Он добавил, что демократия строится на "священном принципе, что голос народа имеет значение", и лидеры не могут выбирать, какие мнения учитывать, а какие игнорировать.
Также Вэнс заявил, что текущий кризис в Европе является результатом её собственных решений, а не внешних факторов. "Европа сталкивается со многими вызовами, но кризис, с которым этот континент сталкивается сейчас, кризис, который, как я считаю, мы все переживаем вместе, является следствием наших собственных решений", – сказал он.
Политик также обратился к европейским лидерам, подчеркнув, что США не смогут помочь тем, кто боится мнения своих избирателей. "Если вы бежите от собственных избирателей, Америка не сможет вам ничем помочь", – заявил Вэнс.
 
СШАЕВРОПАДжей Ди Вэнс
 
 
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