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Вэнс высказался по скандалу с отменой выборов в Румынии
Вэнс высказался по скандалу с отменой выборов в Румынии - 14.02.2025, ПРАЙМ
Вэнс высказался по скандалу с отменой выборов в Румынии
Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил, что в стране шокированы восторгами по поводу отмены выборов в Румынии и призывами к аналогичным шагам в... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T18:23+0300
2025-02-14T18:23+0300
2025-02-14T18:23+0300
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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил, что в стране шокированы восторгами по поводу отмены выборов в Румынии и призывами к аналогичным шагам в других государствах. С таким заявлением Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности."Меня поразило, что бывший еврокомиссар недавно по телевидению с восторгом говорил о том, что румынское правительство отменило целые выборы. Он предупреждал, что вещи не пошли по плану, такое же может произойти в Германии", - сказал политик.При этом Вэнс призвал Европу "делать больше, чем вести разговоры о демократических ценностях". "Мы должны жить в соответствии с ними", - подчеркнул он."Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - отметил вице-президент США. По словам Вэнса, власти Румынии отменили итоги выборов на основе "хлипких подозрений". "Как я понимаю, аргумент заключался в том, что российская дезинформация "заразила" румынские выборы. Но я прошу своих европейских друзей взглянуть на это с другой стороны. Вы можете верить, что это плохо со стороны России - покупать рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на выборы, мы так считаем. Вы можете это осуждать на мировой арене. Но если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - подчеркнул политик. Публика встретила слова Вэнса редкими аплодисментами. Россия ранее не раз опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в Соединенных Штатах и других странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
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сша, румыния
Вэнс высказался по скандалу с отменой выборов в Румынии
Вэнс заявил, что США шокировали восторги из-за отмены выборов в Румынии
ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс заявил, что в стране шокированы восторгами по поводу отмены выборов в Румынии и призывами к аналогичным шагам в других государствах.
С таким заявлением Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Меня поразило, что бывший еврокомиссар недавно по телевидению с восторгом говорил о том, что румынское правительство отменило целые выборы. Он предупреждал, что вещи не пошли по плану, такое же может произойти в Германии", - сказал политик.
Президент Румынии заявил об уходе в отставку
При этом Вэнс призвал Европу "делать больше, чем вести разговоры о демократических ценностях". "Мы должны жить в соответствии с ними", - подчеркнул он.
"Когда мы видим, что европейские суды отменяют выборы, а высокопоставленные чиновники угрожают отменить другие, мы все спрашиваем, придерживаемся ли мы подходящих высоких стандартов", - отметил вице-президент США.
По словам Вэнса, власти Румынии отменили итоги выборов на основе "хлипких подозрений".
"Как я понимаю, аргумент заключался в том, что российская дезинформация "заразила" румынские выборы. Но я прошу своих европейских друзей взглянуть на это с другой стороны. Вы можете верить, что это плохо со стороны России - покупать рекламу в соцсетях, чтобы повлиять на выборы, мы так считаем. Вы можете это осуждать на мировой арене. Но если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая уж сильная", - подчеркнул политик.
Публика встретила слова Вэнса редкими аплодисментами.
Россия ранее не раз опровергала обвинения в якобы попытках вмешательства в выборы в Соединенных Штатах и других странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о якобы вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.