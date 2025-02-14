https://1prime.ru/20250214/vinnik-854920702.html

Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью

Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью - 14.02.2025, ПРАЙМ

Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью

Вернувшийся из Соединенных Штатов в Москву россиянин Александр Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T09:01+0300

2025-02-14T09:01+0300

2025-02-14T09:02+0300

общество

россия

александр винник

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Вернувшийся из Соединенных Штатов в Москву россиянин Александр Винник заявил, что не чувствует себя исторической личностью."Нет", - сказал Винник, отвечая на соответствующий вопрос. Видеозапись с его словами есть в распоряжении агентства РИА Новости. Винник также выразил благодарность за свое освобождение главе государства Владимиру Путину, а также всех, кто оказал помощь.Ранее в пятницу РИА Новости опубликовало кадры прилета Винника из США в Россию. Он прилетел поздно вечером в четверг в аэропорт "Внуково".Винник был доставлен в Россию специальным самолетом через Польшу. В США он обвиняется в управлении криптовалютной биржей BTC-e и использовании ее для незаконных действий, включая хакерство, коррупцию и торговлю наркотиками.Кроме того, сообщалось, что Винник уже почти восемь лет находится в заключении без судебного решения о его виновности. Важно отметить, что в США не было проведено ни одного судебного слушания по этому делу, а все заседания имели технический характер.

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общество , россия, александр винник