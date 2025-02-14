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Суд в США официально закрыл дело против Винника

Суд в США официально закрыл дело против Винника - 14.02.2025, ПРАЙМ

Суд в США официально закрыл дело против Винника

Суд в Сан-Франциско официально закрыл дело в отношении гражданина России Александра Винника, следует из соответствующего решения в распоряжении РИА Новости. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T22:48+0300

2025-02-14T22:48+0300

2025-02-14T22:48+0300

сша

россия

суд

александр винник

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ВАШИНГТОН, 14 фев - ПРАЙМ. Суд в Сан-Франциско официально закрыл дело в отношении гражданина России Александра Винника, следует из соответствующего решения в распоряжении РИА Новости. "По ходатайству Соединенных Штатов и при наличии уважительной причины настоящим постановлено, что уведомление о закрытии и сопровождающее его административное ходатайство о засекречивании (декларация номер 136) должны быть рассекречены и опубликованы в публичном реестр", - говорится в документе.О том, что дело Винника в Соединенных Штатах закрыто и он не фигурирует в списке заключенных, ранее РИА Новости заявил его французский адвокат Фредерик Бело. Советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц ранее заявил, что спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил в начале недели Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного в России американца Марка Фогеля, которого задержали в августе 2021 года в аэропорту "Шереметьево", в его багаже нашли марихуану и гашишное масло. Фогеля передали США, а в Россию вернули Александра Винника, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Винник почти восемь лет пробыл в тюрьмах без судебного решения о его вине.

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сша, россия, суд, александр винник