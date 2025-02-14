https://1prime.ru/20250214/vklady-854940792.html

Набиуллина ответила на вопрос о полномочиях ЦБ замораживать вклады

Набиуллина ответила на вопрос о полномочиях ЦБ замораживать вклады - 14.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина ответила на вопрос о полномочиях ЦБ замораживать вклады

Банк России не обладает полномочиями замораживать вклады, такие полномочия и не нужны, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T15:36+0300

2025-02-14T15:36+0300

2025-02-14T15:45+0300

банк россии

финансы

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России не обладает полномочиями замораживать вклады, такие полномочия и не нужны, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."У Банка России нет таких полномочий по законодательству, нет. Кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны. Как я уже говорила, это бессмыслица", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, есть ли у ЦБ РФ мандат замораживать вклады в коммерческих банках.

https://1prime.ru/20250214/banki-854938251.html

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финансы