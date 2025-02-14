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Набиуллина ответила на вопрос о полномочиях ЦБ замораживать вклады - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Набиуллина ответила на вопрос о полномочиях ЦБ замораживать вклады
Набиуллина ответила на вопрос о полномочиях ЦБ замораживать вклады - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина ответила на вопрос о полномочиях ЦБ замораживать вклады
Банк России не обладает полномочиями замораживать вклады, такие полномочия и не нужны, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T15:36+0300
2025-02-14T15:45+0300
банк россии
финансы
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России не обладает полномочиями замораживать вклады, такие полномочия и не нужны, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."У Банка России нет таких полномочий по законодательству, нет. Кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны. Как я уже говорила, это бессмыслица", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, есть ли у ЦБ РФ мандат замораживать вклады в коммерческих банках.
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финансы
Банк России, Финансы
15:36 14.02.2025 (обновлено: 15:45 14.02.2025)
 
Набиуллина ответила на вопрос о полномочиях ЦБ замораживать вклады

Набиуллина: ЦБ не обладает полномочиями замораживать вклады

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВстреча фракции КПРФ в Госдуме с главой Центробанка Э. Набиуллиной
Встреча фракции КПРФ в Госдуме с главой Центробанка Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России не обладает полномочиями замораживать вклады, такие полномочия и не нужны, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"У Банка России нет таких полномочий по законодательству, нет. Кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны. Как я уже говорила, это бессмыслица", - сказала она в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, есть ли у ЦБ РФ мандат замораживать вклады в коммерческих банках.
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