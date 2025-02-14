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Морские волны могут удвоить мировую выработку электроэнергии

Морские волны могут удвоить мировую выработку электроэнергии - 14.02.2025, ПРАЙМ

Морские волны могут удвоить мировую выработку электроэнергии

Энергия, получаемая за счет морских волн, может удвоить мировую выработку электроэнергии, рассказал РИА Новости генеральный директор компании по разработке... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T06:30+0300

2025-02-14T06:30+0300

2025-02-14T06:30+0300

энергетика

экономика

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Энергия, получаемая за счет морских волн, может удвоить мировую выработку электроэнергии, рассказал РИА Новости генеральный директор компании по разработке компонентов энергопромышленной системы на базе ресурсов Мирового океана "Маренсис", эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Сергей Темеев. "Доступная для утилизации (использования - ред.) совокупная волновая мощность Мирового океана оценивается величиной порядка 5 тераватт, что достаточно для удвоения производства электроэнергии на планете", - рассказал Темеев. По его словам, в структуре экологически чистых энергоресурсов морские волны весьма перспективны, так как способны развивать наибольшую для возобновляемых источников энергии удельную мощность. "Так, плотность потока солнечного излучения в среднем по году - 250 ватт на квадратный метр, ветрового потока - около 250 ватт на квадратный метр, водного потока - 500 ватт на квадратный метр", - добавил эксперт. Так как Мировой океан покрывает почти три четверти поверхности Земли, присутствуя во всех географических регионах, то для многих регионов, особенно удаленных от сетей централизованного энергоснабжения, использование волновой энергии экономически выгодно, отметил он. Например, это может помочь решить энергетические и экологические проблемы, заменив привозное ископаемое топливо.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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