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На Дальнем Востоке сохраняется проблема скопления грузового транспорта
На Дальнем Востоке сохраняется проблема скопления грузового транспорта - 14.02.2025, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке сохраняется проблема скопления грузового транспорта
Сохраняется проблема скопления грузового транспорта у автомобильных пунктов пропуска на Дальнем Востоке, многие из них все еще не отвечают требованиям... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T04:35+0300
2025-02-14T04:35+0300
2025-02-14T04:35+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – ПРАЙМ. Сохраняется проблема скопления грузового транспорта у автомобильных пунктов пропуска на Дальнем Востоке, многие из них все еще не отвечают требованиям законодательства, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Во Владивостоке состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросам состояния законности при функционировании пунктов пропуска через госграницу РФ, в том числе при строительстве новых.
"Открывая совещание, (дальневосточный транспортный прокурор) Александр Воронин отметил, что большинство пунктов пропуска не отвечает требованиям законодательства при обеспечении режима, эксплуатации и содержании зданий и сооружений. До настоящего времени не решена проблема скопления грузового транспорта на прилегающей к автомобильным пунктам пропуска территории, площадки для стоянки транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, отсутствуют", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, повышенного внимания требуют вопросы строительства автомобильных пунктов пропуска Краскино, Пограничный и Марково, проектирования – Большой Уссурийский.
По итогам совещания принято усилить работу на данном направлении.
Проблема очередей из грузового транспорта перед пунктами пропуска с КНР на Дальнем Востоке стоит уже несколько лет, в основном это касается Приморья. Дальневосточная таможня усиливала штат сотрудников и продлевала время работы пунктов пропуска. Власти Приморского края предлагали китайским коллегами создать единую электронную очередь для пункта пропуска "Суйфэньхэ – Пограничный".
В 2024 году президент РФ Владимир Путин ставил задачу сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта на границе на Дальнем Востоке, чтобы оно не превышало 10 минут.
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россия, дальний восток, владивосток, рф, владимир путин
РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, РФ, Владимир Путин
На Дальнем Востоке сохраняется проблема скопления грузового транспорта
Прокуратура: на Дальнем Востоке сохраняется проблема скопления грузового транспорта
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев – ПРАЙМ. Сохраняется проблема скопления грузового транспорта у автомобильных пунктов пропуска на Дальнем Востоке, многие из них все еще не отвечают требованиям законодательства, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Во Владивостоке состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросам состояния законности при функционировании пунктов пропуска через госграницу РФ, в том числе при строительстве новых.
"Открывая совещание, (дальневосточный транспортный прокурор) Александр Воронин отметил, что большинство пунктов пропуска не отвечает требованиям законодательства при обеспечении режима, эксплуатации и содержании зданий и сооружений. До настоящего времени не решена проблема скопления грузового транспорта на прилегающей к автомобильным пунктам пропуска территории, площадки для стоянки транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок, отсутствуют", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, повышенного внимания требуют вопросы строительства автомобильных пунктов пропуска Краскино, Пограничный и Марково, проектирования – Большой Уссурийский.
По итогам совещания принято усилить работу на данном направлении.
Проблема очередей из грузового транспорта перед пунктами пропуска с КНР на Дальнем Востоке стоит уже несколько лет, в основном это касается Приморья. Дальневосточная таможня усиливала штат сотрудников и продлевала время работы пунктов пропуска. Власти Приморского края предлагали китайским коллегами создать единую электронную очередь для пункта пропуска "Суйфэньхэ – Пограничный".
В 2024 году президент РФ Владимир Путин ставил задачу сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта на границе на Дальнем Востоке, чтобы оно не превышало 10 минут.