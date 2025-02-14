https://1prime.ru/20250214/vstrecha-854933469.html
Глава Мюнхенской конференции допустил встречу США-Россия в ходе форума
Глава Мюнхенской конференции допустил встречу США-Россия в ходе форума - 14.02.2025, ПРАЙМ
Глава Мюнхенской конференции допустил встречу США-Россия в ходе форума
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече в рамках форума с российской... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T12:45+0300
2025-02-14T12:45+0300
2025-02-14T12:45+0300
политика
россия
общество
сша
мюнхен
https://cdnn.1prime.ru/img/82676/84/826768420_0:111:1403:900_1920x0_80_0_0_6c64f72cfa4c88cad601c66656525a5e.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече в рамках форума с российской и украинской сторонами, заявил, что представители РФ не получали аккредитацию от организаторов конференции, но "не может исключать" возможности такой встречи. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля. В 2022 году российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие. "Мы не аккредитовывали никаких представителей правительства России на нашу конференцию. Без аккредитации они сюда не попадут. Я также спрашивал представителей правительства ФРГ, были ли россиянам выданы какие-то визы, на этот (вопрос – ред.) тоже был дан отрицательный ответ… Мы ничего не знаем об официальных лицах из России, которые сюда приедут", - сообщил Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk, комментируя возможность встречи представителей России и США в рамках форума. "Можно представить себе способы", с помощью которых представители России могут попасть в Мюнхен для проведения переговоров, добавил глава конференции, не уточнив, что это за "способы". Он заявил, что "не может исключать" вероятность такой встречи, но ничего о ней не знает. "Я не могу сказать ничего больше кроме того, что я уже сказал. Мы ничего об этом не знаем, но я не могу этого исключать, но, с моей стороны, у меня нет никаких других данных кроме того, что, как и вы знаете, анонсировал Трамп. Но он много, о чем заявляет", - сказал Хойсген, отвечая на вопрос может ли быть правдой то, о чем говорят в Вашингтоне, что в Мюнхене пройдут переговоры между Россией и США.
https://1prime.ru/20250214/vens-854921773.html
сша
мюнхен
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82676/84/826768420_29:0:1374:1009_1920x0_80_0_0_61551cd66c29dbb2cc221644d6c2d423.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, мюнхен
Политика, РОССИЯ, Общество , США, Мюнхен
Глава Мюнхенской конференции допустил встречу США-Россия в ходе форума
Глава Мюнхенской конференции не исключил встречу США-Россия в ходе форума
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген, комментируя слова президента США Дональда Трампа о возможной встрече в рамках форума с российской и украинской сторонами, заявил, что представители РФ не получали аккредитацию от организаторов конференции, но "не может исключать" возможности такой встречи.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля.
В 2022 году российские власти отказались от участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поясняла тогда это решение тем, что в предыдущие годы Мюнхенская конференция все больше трансформировалась в "трансатлантический форум", утрачивая инклюзивность и объективность. В 2023 году официальные российские представители не были приглашены на мероприятие.
"Мы не аккредитовывали никаких представителей правительства России на нашу конференцию. Без аккредитации они сюда не попадут. Я также спрашивал представителей правительства ФРГ, были ли россиянам выданы какие-то визы, на этот (вопрос – ред.) тоже был дан отрицательный ответ… Мы ничего не знаем об официальных лицах из России, которые сюда приедут", - сообщил Хойсген в интервью радиостанции Deutschlandfunk, комментируя возможность встречи представителей России и США в рамках форума.
"Можно представить себе способы", с помощью которых представители России могут попасть в Мюнхен для проведения переговоров, добавил глава конференции, не уточнив, что это за "способы".
Он заявил, что "не может исключать" вероятность такой встречи, но ничего о ней не знает.
"Я не могу сказать ничего больше кроме того, что я уже сказал. Мы ничего об этом не знаем, но я не могу этого исключать, но, с моей стороны, у меня нет никаких других данных кроме того, что, как и вы знаете, анонсировал Трамп. Но он много, о чем заявляет", - сказал Хойсген, отвечая на вопрос может ли быть правдой то, о чем говорят в Вашингтоне, что в Мюнхене пройдут переговоры между Россией и США.
"Серьезный упрек". СМИ раскрыли, как Вэнс унизил Шольца