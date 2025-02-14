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ВТБ сделал прогноз по решению ЦБ по ключевой ставке
ВТБ сделал прогноз по решению ЦБ по ключевой ставке - 14.02.2025, ПРАЙМ
ВТБ сделал прогноз по решению ЦБ по ключевой ставке
ВТБ ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу на уровне 21%, интригой является прогноз регулятора об уровне инфляции на конец 2025 года,... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:29+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ВТБ ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу на уровне 21%, интригой является прогноз регулятора об уровне инфляции на конец 2025 года, заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "У нас есть стопроцентный консенсус, что ставка будет сохранена на уровне 21%, без изменений. Сигнал и был умеренно жестким, и у нас нет никаких оснований его смягчать, превращать в нейтральный или превращать в экстремально жесткий", - сказал Пьянов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя предстоящее сегодня заседание совета директоров регулятора по ставке. По его словам, очень интересно, что случится с прогнозом инфляции на конец 2025 года. "Прошлый прогноз в 4,5-5% (от 25 октября 2024 года – ред.) явно не исполним, его ЦБ точно будет повышать, до каких значений - это большая интрига… Например, наш прогноз, наших аналитиков, – 8,5% по году 2025 инфляция", - отметил он. Топ-менеджер ВТБ считает, что самые достоверные прогнозеры инфляции сейчас - это предприятия, которые закладывают рост цен в свои бизнес-планы. "Это почти 11% на 2025 год", - добавил Пьянов.
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втб, финансы, москва
Экономика, ВТБ, Финансы, МОСКВА
ВТБ сделал прогноз по решению ЦБ по ключевой ставке
Пьянов: ВТБ ждет сохранения сегодня ставки ЦБ в 21%
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. ВТБ ожидает сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу на уровне 21%, интригой является прогноз регулятора об уровне инфляции на конец 2025 года, заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"У нас есть стопроцентный консенсус, что ставка будет сохранена на уровне 21%, без изменений. Сигнал и был умеренно жестким, и у нас нет никаких оснований его смягчать, превращать в нейтральный или превращать в экстремально жесткий", - сказал Пьянов в интервью телеканалу "Россия 24", комментируя предстоящее сегодня заседание совета директоров регулятора по ставке.
По его словам, очень интересно, что случится с прогнозом инфляции на конец 2025 года. "Прошлый прогноз в 4,5-5% (от 25 октября 2024 года – ред.) явно не исполним, его ЦБ точно будет повышать, до каких значений - это большая интрига… Например, наш прогноз, наших аналитиков, – 8,5% по году 2025 инфляция", - отметил он.
Топ-менеджер ВТБ считает, что самые достоверные прогнозеры инфляции сейчас - это предприятия, которые закладывают рост цен в свои бизнес-планы. "Это почти 11% на 2025 год", - добавил Пьянов.
В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий ЦБ в повышении ставки