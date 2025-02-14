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ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2025 году
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2025 году - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2025 году
Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1-2% с 0,5-1,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T13:34+0300
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банк россии
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1-2% с 0,5-1,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2026 году до 0,5-1,5% с 1-2%. В 2027 году ЦБ ожидает по-прежнему роста ВВП РФ на 1,5-2,5%.По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026-м на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%. ВВП России в 2024 году, по первой оценке Росстата, вырос на 4,1%.В пятницу совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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россия
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2025 году
ЦБ повысил прогноз роста ВВП России в 2025 году до 1-2%
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1-2% с 0,5-1,5%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
Кроме того, он понизил оценки роста экономики России в 2026 году до 0,5-1,5% с 1-2%. В 2027 году ЦБ ожидает по-прежнему роста ВВП РФ на 1,5-2,5%.
По текущему прогнозу Минэкономразвития, который был подготовлен в сентябре прошлого года, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026-м на 2,6%, а в 2027 году - на 2,8%. ВВП России в 2024 году, по первой оценке Росстата, вырос на 4,1%.
В пятницу совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
Росстат оценил рост ВВП России в 2024 году