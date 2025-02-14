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Япония начала продавать рис из госзапасов для сдерживания роста цен - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Япония начала продавать рис из госзапасов для сдерживания роста цен
Япония начала продавать рис из госзапасов для сдерживания роста цен - 14.02.2025, ПРАЙМ
Япония начала продавать рис из госзапасов для сдерживания роста цен
Для обеспечения бесперебойных проставок риса на рынок Японии и сдерживания роста цен будет продано 210 тысяч тонн риса из государственных запасов, сообщил... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T11:50+0300
2025-02-14T11:50+0300
экономика
япония
рис
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ТОКИО, 14 фев – ПРАЙМ. Для обеспечения бесперебойных проставок риса на рынок Японии и сдерживания роста цен будет продано 210 тысяч тонн риса из государственных запасов, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции. "Несмотря на то что производство риса превысило объем предыдущего года, в крупные компании-поставщики на рынке рис не поступает, в связи с чем есть перебои в предложении (риса покупателям – ред.). В этой связи для обеспечения бесперебойных поставок риса будет осуществлена продажа государственного запаса риса на условиях выкупа. Министр сельского хозяйства заявил, что планируется продавать в основном рис прошлого года с добавлением риса позапрошлого года в общем объеме 210 тысяч тонн", - сказал Хаяси. Он отметил, что случае необходимости этот объем риса может быть увеличен. "Лот первого тендера составит 150 тысяч тонн. Объявление будет в начале марта, и в середине марта состоится продажа риса из запасов. Мы надеемся, что благодаря таким мерам удастся справится с перебоями поставок и цены на рис стабилизируются", - сказал Хаяси. Это первый случай продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Цены на рис в Японии в 2024 году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем роста с 1971 года с начала ведения подобной статистики.
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япония, рис
Экономика, ЯПОНИЯ, рис
11:50 14.02.2025
 
Япония начала продавать рис из госзапасов для сдерживания роста цен

Япония объявила о начале продаж риса из госзапасов для сдерживания роста цен

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 14 фев – ПРАЙМ. Для обеспечения бесперебойных проставок риса на рынок Японии и сдерживания роста цен будет продано 210 тысяч тонн риса из государственных запасов, сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции.
"Несмотря на то что производство риса превысило объем предыдущего года, в крупные компании-поставщики на рынке рис не поступает, в связи с чем есть перебои в предложении (риса покупателям – ред.). В этой связи для обеспечения бесперебойных поставок риса будет осуществлена продажа государственного запаса риса на условиях выкупа. Министр сельского хозяйства заявил, что планируется продавать в основном рис прошлого года с добавлением риса позапрошлого года в общем объеме 210 тысяч тонн", - сказал Хаяси.
Он отметил, что случае необходимости этот объем риса может быть увеличен.
"Лот первого тендера составит 150 тысяч тонн. Объявление будет в начале марта, и в середине марта состоится продажа риса из запасов. Мы надеемся, что благодаря таким мерам удастся справится с перебоями поставок и цены на рис стабилизируются", - сказал Хаяси.
Это первый случай продажи риса из запасов с целью стабилизации цен и смягчения перебоев в поставках. Цены на рис в Японии в 2024 году выросли на 60%, что стало самым высоким показателем роста с 1971 года с начала ведения подобной статистики.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2025
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