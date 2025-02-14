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Юань завершил неделю на уровне 12,48 рубля
Юань завершил неделю на уровне 12,48 рубля - 14.02.2025, ПРАЙМ
Юань завершил неделю на уровне 12,48 рубля
Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи. | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T19:09+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, до 12,48 рубля. За неделю юань упал на 79 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 12,13-13,32 рубля.
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юань, рубль, мосбиржа
Экономика, юань, рубль, Мосбиржа
Юань завершил неделю на уровне 12,48 рубля
Юань на Мосбирже завершил неделю на уровне 12,48 рубля
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 12,48 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, до 12,48 рубля.
За неделю юань упал на 79 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 12,13-13,32 рубля.
ЦБ установил официальный курс юаня, доллара и евро с субботы