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Курс рубля к юаню в пятницу снизился, но вырос по итогам недели

Курс рубля к юаню в пятницу снизился, но вырос по итогам недели - 14.02.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню в пятницу снизился, но вырос по итогам недели

Рубль по итогам пятницы заметно снизился к юаню на Московской бирже в рамках коррекции, что не помешало ему продемонстрировать уверенный рост по итогам недели,... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T19:52+0300

2025-02-14T19:52+0300

2025-02-14T19:52+0300

экономика

юань

курсы валют

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль по итогам пятницы заметно снизился к юаню на Московской бирже в рамках коррекции, что не помешало ему продемонстрировать уверенный рост по итогам недели, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 21 копейку, до 12,48 рубля. За неделю китайская валюта упала на 79 копеек. Апрельский фьючерс нефти марки Brent на 19.28 мск дешевеет на 0,3%, до 74,81 доллара за баррель. РУБЛЬ ПРИТОРМАЖИВАЕТ Юань вырос на 1,73%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 12,19-12,63 рубля. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 12,13-13,32 рубля. "Всю неделю рубль опирался на ожидания рынка по поводу вероятного улучшения геополитического компонента после телефонного разговора Путина и Трампа и их договоренностей о встрече. Никаких фактов пока больше не поступало, поэтому градус оптимизма несколько понизился. К тому же в преддверии выходных некоторые из банков и крупных инвесторов явно решили зафиксировать прибыль", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Рубль под занавес недели перешел к ослаблению. Юань вернулся к 12,5, доллар отправился к 92. Это не было реакцией на решение ЦБ по ключевой ставке. Во-первых, ее сохранение на уровне 21% было базовым ожидаемым сценарием, который уже был заложен в котировках. Во-вторых, основное влияние на курс в последние дни оказывает фактор геополитики – на фоне масштабной переоценки риск-премии остальное попросту отошло на второй план", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Вероятно, что на смену эмоциям приходит более вдумчивая оценка, но даже чисто технически коррекция инвалют вверх уже назрела, добавил эксперт. "Геополитический позитив, скорее всего, по большей части уже заложен в котировках рубля, а для их дальнейшего устойчивого повышения необходимо, чтобы фактор геополитики изменил ключевые фундаментальные основы формирования курса российской валюты. Естественно, что это долгий процесс, к тому же он будет идти не только в направлении увеличения экспортных поступлений, но и трат на импорт, что будет препятствовать укреплению рубля", - добавляет Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". ПРОГНОЗЫ "На будущей неделе ждем юань в пределах 12-13 рублей, доллар – 90-95 рублей", - рассказал Шепелев. Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что курс юаня в понедельник будет находиться в диапазоне 12,3-12,8 рубля.

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