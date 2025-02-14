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Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС - 14.02.2025, ПРАЙМ
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Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС - 14.02.2025, ПРАЙМ
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Запорожскую атомную электростанцию могут запустить, как только противника отодвинут на расстояние,... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T16:29+0300
2025-02-14T16:29+0300
энергетика
запорожская аэс
евгений балицкий
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Запорожскую атомную электростанцию могут запустить, как только противника отодвинут на расстояние, которое исключает артобстрелы территории АЭС. "Как только мы отгоним противника на достаточное расстояние, чтобы ствольной артиллерией не подвергалась обстрелам, станция будет запущена", - заявил глава региона в эфире НТВ. По его словам, ЗАЭС находится в режиме "холодный останов", реакторы заглушены, при этом она готова к запуску. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Киева, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
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запорожская аэс, евгений балицкий
Энергетика, Запорожская АЭС, Евгений Балицкий
16:29 14.02.2025
 
Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС

Балицкий: ЗАЭС запустят, когда артиллерия противника перестанет доставать

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Запорожскую атомную электростанцию могут запустить, как только противника отодвинут на расстояние, которое исключает артобстрелы территории АЭС.
"Как только мы отгоним противника на достаточное расстояние, чтобы ствольной артиллерией не подвергалась обстрелам, станция будет запущена", - заявил глава региона в эфире НТВ.
По его словам, ЗАЭС находится в режиме "холодный останов", реакторы заглушены, при этом она готова к запуску.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Киева, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во главе миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2025
Гросси назвал причины срыва ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
12 февраля, 23:35
 
ЭнергетикаЗапорожская АЭСЕвгений Балицкий
 
 
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