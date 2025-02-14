https://1prime.ru/20250214/zaes-854942369.html

Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС

Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС - 14.02.2025, ПРАЙМ

Балицкий назвал условие запуска Запорожской АЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Запорожскую атомную электростанцию могут запустить, как только противника отодвинут на расстояние,... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:29+0300

2025-02-14T16:29+0300

2025-02-14T16:29+0300

энергетика

запорожская аэс

евгений балицкий

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Запорожскую атомную электростанцию могут запустить, как только противника отодвинут на расстояние, которое исключает артобстрелы территории АЭС. "Как только мы отгоним противника на достаточное расстояние, чтобы ствольной артиллерией не подвергалась обстрелам, станция будет запущена", - заявил глава региона в эфире НТВ. По его словам, ЗАЭС находится в режиме "холодный останов", реакторы заглушены, при этом она готова к запуску. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС в среду не состоялась из-за провокационных действий Киева, движение новой группы представителей агентства было неожиданно заблокировано на подконтрольной ВСУ территории. Колонна с российскими военными и экспертами МАГАТЭ, которые должны были покинуть ЗАЭС, подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу.

https://1prime.ru/20250212/zaes-854889788.html

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запорожская аэс, евгений балицкий