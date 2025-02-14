https://1prime.ru/20250214/zelenskiy-854921239.html

Зеленский стал причиной протестов в Африканском союзе, пишут СМИ

Зеленский стал причиной протестов в Африканском союзе, пишут СМИ - 14.02.2025, ПРАЙМ

Зеленский стал причиной протестов в Африканском союзе, пишут СМИ

Страны Африканского союза (АС) испытывают разногласия по поводу приглашения на свой саммит Владимира Зеленского, передает радио RFI со ссылкой на... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T09:18+0300

2025-02-14T09:18+0300

2025-02-14T09:18+0300

политика

украина

владимир зеленский

африка

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Страны Африканского союза (АС) испытывают разногласия по поводу приглашения на свой саммит Владимира Зеленского, передает радио RFI со ссылкой на дипломатические источники. Согласно письму, которое получило радио RFI, Зеленского пригласили выступить перед главами африканских государств в видеообращении. Однако, некоторые страны, включая Анголу, выразили неудовольствие, поскольку их президент Жоау Луренсу должен будет вступить в должность председателя АС в этот день, а у Анголы и России есть долгосрочная история сотрудничества."Может ли он начать свой срок полномочий с речи Зеленского? Это невозможно", - заявил источник.Источники также указывают, что большинство африканских стран стремятся сохранить нейтралитет и не намерены огорчить своих российских партнеров, поэтому приглашение Зеленского может быть отозвано.

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украина

африка

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украина, владимир зеленский, африка