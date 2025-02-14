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Зеленский стал причиной протестов в Африканском союзе, пишут СМИ
Зеленский стал причиной протестов в Африканском союзе, пишут СМИ - 14.02.2025, ПРАЙМ
Зеленский стал причиной протестов в Африканском союзе, пишут СМИ
Страны Африканского союза (АС) испытывают разногласия по поводу приглашения на свой саммит Владимира Зеленского, передает радио RFI со ссылкой на... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T09:18+0300
2025-02-14T09:18+0300
2025-02-14T09:18+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Страны Африканского союза (АС) испытывают разногласия по поводу приглашения на свой саммит Владимира Зеленского, передает радио RFI со ссылкой на дипломатические источники. Согласно письму, которое получило радио RFI, Зеленского пригласили выступить перед главами африканских государств в видеообращении. Однако, некоторые страны, включая Анголу, выразили неудовольствие, поскольку их президент Жоау Луренсу должен будет вступить в должность председателя АС в этот день, а у Анголы и России есть долгосрочная история сотрудничества."Может ли он начать свой срок полномочий с речи Зеленского? Это невозможно", - заявил источник.Источники также указывают, что большинство африканских стран стремятся сохранить нейтралитет и не намерены огорчить своих российских партнеров, поэтому приглашение Зеленского может быть отозвано.
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украина, владимир зеленский, африка
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, АФРИКА
Зеленский стал причиной протестов в Африканском союзе, пишут СМИ
RFI: Желание Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвало протесты
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Страны Африканского союза (АС) испытывают разногласия по поводу приглашения на свой саммит Владимира Зеленского, передает радио RFI со ссылкой на дипломатические источники.
Согласно письму, которое получило радио RFI, Зеленского пригласили выступить перед главами африканских государств в видеообращении. Однако, некоторые страны, включая Анголу, выразили неудовольствие, поскольку их президент Жоау Луренсу должен будет вступить в должность председателя АС в этот день, а у Анголы и России есть долгосрочная история сотрудничества.
"Может ли он начать свой срок полномочий с речи Зеленского? Это невозможно", - заявил источник.
Источники также указывают, что большинство африканских стран стремятся сохранить нейтралитет и не намерены огорчить своих российских партнеров, поэтому приглашение Зеленского может быть отозвано.
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