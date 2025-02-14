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В Раде обвинили офис Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС - 14.02.2025, ПРАЙМ
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В Раде обвинили офис Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС
В Раде обвинили офис Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС - 14.02.2025, ПРАЙМ
В Раде обвинили офис Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС
Офис Владимира Зеленского несет ответственность за нанесение удара по саркофагу Чернобыльской АЭС. Об этом заявил покинувший территорию Украины депутат... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T14:20+0300
2025-02-14T14:20+0300
политика
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского несет ответственность за нанесение удара по саркофагу Чернобыльской АЭС. Об этом заявил покинувший территорию Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук. "А по дрону, который атаковал Чернобыльскую АЭС, у меня только один вопрос: пульт был в руках у Зеленского или (главы офиса Зеленского Андрея -ред.) Ермака?" - заметил парламентарий в своем Telegram-канале.Видео, демонстрирующее удар беспилотного летательного аппарата по саркофагу Чернобыльской АЭС, появилось в социальных сетях в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Украинские СМИ утверждают, что удар был нанесен украинским беспилотным аппаратом, однако Киев не предоставил никаких доказательств, пытаясь обвинить Россию в произошедшем.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения, заявив, что любые заявления о том, что Россия наносит удары по атомным энергетическим объектам, являются провокацией и фальсификацией.
https://1prime.ru/20250214/chaes-854934822.html
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украина, рада, чернобыль
Политика, УКРАИНА, Рада, Чернобыль
14:20 14.02.2025
 
В Раде обвинили офис Зеленского в провокации на Чернобыльской АЭС

Депутат Рады Дмитрук: за ударом БПЛА по саркофагу ЧАЭС стоит офис Зеленского

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Офис Владимира Зеленского несет ответственность за нанесение удара по саркофагу Чернобыльской АЭС. Об этом заявил покинувший территорию Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"А по дрону, который атаковал Чернобыльскую АЭС, у меня только один вопрос: пульт был в руках у Зеленского или (главы офиса Зеленского Андрея -ред.) Ермака?" - заметил парламентарий в своем Telegram-канале.
Видео, демонстрирующее удар беспилотного летательного аппарата по саркофагу Чернобыльской АЭС, появилось в социальных сетях в день начала Мюнхенской конференции по безопасности. Украинские СМИ утверждают, что удар был нанесен украинским беспилотным аппаратом, однако Киев не предоставил никаких доказательств, пытаясь обвинить Россию в произошедшем.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения, заявив, что любые заявления о том, что Россия наносит удары по атомным энергетическим объектам, являются провокацией и фальсификацией.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
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ПолитикаУКРАИНАРадаЧернобыль
 
 
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