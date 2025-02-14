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В России впервые за несколько лет рухнули темпы ввода жилья

В России впервые за несколько лет рухнули темпы ввода жилья - 14.02.2025, ПРАЙМ

В России впервые за несколько лет рухнули темпы ввода жилья

Ввод нового жилья в России сократился на 13% в 2024 году, впервые за несколько лет, после продолжительного ежемесячного роста, сообщают "Известия". | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T09:26+0300

2025-02-14T09:26+0300

2025-02-14T09:26+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Ввод нового жилья в России сократился на 13% в 2024 году, впервые за несколько лет, после продолжительного ежемесячного роста, сообщают "Известия".Согласно изданию, данные Центробанка показывают различия на рынке в разных регионах страны. На юге России ввод жилья упал на 23,1%, на северо-западе - на 22,6%, а в центральной части - на 14,9%. На Урале снижение было наименьшим - 2,2%.Предварительно, ввод жилья в октябре по стране снизился всего на 2,6%. Снижение ввода жилья связано с ожидаемым сокращением его продаж в 2025 году. Продажи уже падали во второй половине 2024 года, например, выдача ипотеки сократилась на 73% в годовом выражении.

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