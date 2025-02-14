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ЦБ: подорожание жилья замедлилось после отмены массовой льготной ипотеки

ЦБ: подорожание жилья замедлилось после отмены массовой льготной ипотеки - 14.02.2025, ПРАЙМ

ЦБ: подорожание жилья замедлилось после отмены массовой льготной ипотеки

В России после отмены массовой льготной ипотеки замедлилось подорожание жилья, в некоторых регионах цены даже опустились, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира... | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T16:17+0300

2025-02-14T16:17+0300

2025-02-14T16:36+0300

недвижимость

эльвира набиуллина

ипотека

льготная ипотека

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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В России после отмены массовой льготной ипотеки замедлилось подорожание жилья, в некоторых регионах цены даже опустились, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Основное условие доступности жилья - это когда рост доходов людей не отстает, а лучше - опережает рост цен на жилье. У нас в последние годы было наоборот: рост цен опережал рост доходов населения", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.По ее словам, в настоящее время ситуация меняется. "И мы видим, что и после повышения ключевой ставки, и после отмены безадресной ипотеки - у нас осталась, кстати, широкомасштабно, адресная ипотека - но вот с отменой такой безадресной ипотеки подорожание жилья замедлилось", - отметила глава ЦБ."В ряде регионов, мы видим, по последним данным в четвертом квартале, что цены даже снижались, и среди них есть "перегретые" регионы. Поэтому для нас важно замедление общей инфляции, потому что оно будет сдерживать и рост цен на жилье, и сократит давление на реальные доходы граждан", - добавила она.Набиуллина отметила, что это путь к тому, чтобы повысить доступность жилья. "По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке. Сейчас они действительно очень высокие", - сказала она.

https://1prime.ru/20250212/ipoteka-854870662.html

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эльвира набиуллина, ипотека, льготная ипотека