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ЦБ: подорожание жилья замедлилось после отмены массовой льготной ипотеки - 14.02.2025, ПРАЙМ
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ЦБ: подорожание жилья замедлилось после отмены массовой льготной ипотеки
ЦБ: подорожание жилья замедлилось после отмены массовой льготной ипотеки - 14.02.2025, ПРАЙМ
ЦБ: подорожание жилья замедлилось после отмены массовой льготной ипотеки
В России после отмены массовой льготной ипотеки замедлилось подорожание жилья, в некоторых регионах цены даже опустились, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T16:17+0300
2025-02-14T16:36+0300
недвижимость
эльвира набиуллина
ипотека
льготная ипотека
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В России после отмены массовой льготной ипотеки замедлилось подорожание жилья, в некоторых регионах цены даже опустились, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Основное условие доступности жилья - это когда рост доходов людей не отстает, а лучше - опережает рост цен на жилье. У нас в последние годы было наоборот: рост цен опережал рост доходов населения", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.По ее словам, в настоящее время ситуация меняется. "И мы видим, что и после повышения ключевой ставки, и после отмены безадресной ипотеки - у нас осталась, кстати, широкомасштабно, адресная ипотека - но вот с отменой такой безадресной ипотеки подорожание жилья замедлилось", - отметила глава ЦБ."В ряде регионов, мы видим, по последним данным в четвертом квартале, что цены даже снижались, и среди них есть "перегретые" регионы. Поэтому для нас важно замедление общей инфляции, потому что оно будет сдерживать и рост цен на жилье, и сократит давление на реальные доходы граждан", - добавила она.Набиуллина отметила, что это путь к тому, чтобы повысить доступность жилья. "По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке. Сейчас они действительно очень высокие", - сказала она.
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эльвира набиуллина, ипотека, льготная ипотека
Недвижимость, Эльвира Набиуллина, ипотека, льготная ипотека
16:17 14.02.2025 (обновлено: 16:36 14.02.2025)
 
ЦБ: подорожание жилья замедлилось после отмены массовой льготной ипотеки

Набиуллина: подорожание жилья в России после отмены массовой льготной ипотеки замедлилось

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. В России после отмены массовой льготной ипотеки замедлилось подорожание жилья, в некоторых регионах цены даже опустились, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Основное условие доступности жилья - это когда рост доходов людей не отстает, а лучше - опережает рост цен на жилье. У нас в последние годы было наоборот: рост цен опережал рост доходов населения", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
По ее словам, в настоящее время ситуация меняется. "И мы видим, что и после повышения ключевой ставки, и после отмены безадресной ипотеки - у нас осталась, кстати, широкомасштабно, адресная ипотека - но вот с отменой такой безадресной ипотеки подорожание жилья замедлилось", - отметила глава ЦБ.
"В ряде регионов, мы видим, по последним данным в четвертом квартале, что цены даже снижались, и среди них есть "перегретые" регионы. Поэтому для нас важно замедление общей инфляции, потому что оно будет сдерживать и рост цен на жилье, и сократит давление на реальные доходы граждан", - добавила она.
Набиуллина отметила, что это путь к тому, чтобы повысить доступность жилья. "По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке. Сейчас они действительно очень высокие", - сказала она.
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НедвижимостьЭльвира Набиуллинаипотекальготная ипотека
 
 
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