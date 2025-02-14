https://1prime.ru/20250214/zhkkh-854946180.html

Набиуллина высказалась по индексации тарифов на услуги ЖКХ

Набиуллина высказалась по индексации тарифов на услуги ЖКХ - 14.02.2025, ПРАЙМ

Набиуллина высказалась по индексации тарифов на услуги ЖКХ

Индексация тарифов на услуги ЖКХ в России должна быть с соблюдением баланса, чтобы бизнес не пытался переложить в повышение тарифов свои неэффективные издержки, | 14.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-14T17:41+0300

2025-02-14T17:41+0300

2025-02-14T17:42+0300

экономика

банк россии

эльвира набиуллина

жкх

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/43/841434343_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c87b47702594001458437010e640e832.jpg

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Индексация тарифов на услуги ЖКХ в России должна быть с соблюдением баланса, чтобы бизнес не пытался переложить в повышение тарифов свои неэффективные издержки, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что повышение тарифов ЖКХ высокими темпами - это проинфляционной фактор. "Сами по себе жилищно-коммунальные услуги, может быть, составляют не очень большую долю в корзине потребления граждан, около 6%, если я не ошибаюсь. Но если рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги происходит высокими темпами, он подогревает инфляционные ожидания и имеет вторичный инфляционный эффект. И сохранение высоких инфляционных ожиданий требует от нас более жёсткой денежно-кредитной политики", - пояснила она. "Но мы понимаем, что когда издержки и цены в экономике растут высокими темпами продолжительное время, это у нас уже к сожалению четвёртый год, нужна определённая индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг, потому что у этих компаний тоже есть свои финансовые модели и так далее", - сказала Набиуллина. "Здесь очень важно найти баланс, потому что это не может быть просто перекладывание издержек в тарифы для населения и сохранение неэффективности в ряде случаев, неэффективных издержек предприятий. Поэтому здесь должен быть найден баланс, это прерогатива правительства", - добавила она. По ее словам, ЦБ проанализировал, какой вклад вносит в инфляцию повышенная индексация тарифов по сравнению с индексацией по прежнему сценарию - на уровень целевой инфляции, то есть на 4%. "По нашим оценкам,... это половина процентного пункта", - сказала она.

https://1prime.ru/20250214/inflyatsiya-854941528.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банк россии, эльвира набиуллина, жкх