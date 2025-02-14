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Набиуллина высказалась по индексации тарифов на услуги ЖКХ - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Набиуллина высказалась по индексации тарифов на услуги ЖКХ
Набиуллина высказалась по индексации тарифов на услуги ЖКХ - 14.02.2025, ПРАЙМ
Набиуллина высказалась по индексации тарифов на услуги ЖКХ
Индексация тарифов на услуги ЖКХ в России должна быть с соблюдением баланса, чтобы бизнес не пытался переложить в повышение тарифов свои неэффективные издержки, | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T17:41+0300
2025-02-14T17:42+0300
экономика
банк россии
эльвира набиуллина
жкх
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Индексация тарифов на услуги ЖКХ в России должна быть с соблюдением баланса, чтобы бизнес не пытался переложить в повышение тарифов свои неэффективные издержки, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ отметила, что повышение тарифов ЖКХ высокими темпами - это проинфляционной фактор. "Сами по себе жилищно-коммунальные услуги, может быть, составляют не очень большую долю в корзине потребления граждан, около 6%, если я не ошибаюсь. Но если рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги происходит высокими темпами, он подогревает инфляционные ожидания и имеет вторичный инфляционный эффект. И сохранение высоких инфляционных ожиданий требует от нас более жёсткой денежно-кредитной политики", - пояснила она. "Но мы понимаем, что когда издержки и цены в экономике растут высокими темпами продолжительное время, это у нас уже к сожалению четвёртый год, нужна определённая индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг, потому что у этих компаний тоже есть свои финансовые модели и так далее", - сказала Набиуллина. "Здесь очень важно найти баланс, потому что это не может быть просто перекладывание издержек в тарифы для населения и сохранение неэффективности в ряде случаев, неэффективных издержек предприятий. Поэтому здесь должен быть найден баланс, это прерогатива правительства", - добавила она. По ее словам, ЦБ проанализировал, какой вклад вносит в инфляцию повышенная индексация тарифов по сравнению с индексацией по прежнему сценарию - на уровень целевой инфляции, то есть на 4%. "По нашим оценкам,... это половина процентного пункта", - сказала она.
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банк россии, эльвира набиуллина, жкх
Экономика, Банк России, Эльвира Набиуллина, ЖКХ
17:41 14.02.2025 (обновлено: 17:42 14.02.2025)
 
Набиуллина высказалась по индексации тарифов на услуги ЖКХ

ЦБ РФ считает, что индексация тарифов на услуги ЖКХ должна быть с соблюдением баланса

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТарифы ЖКХ
Тарифы ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Индексация тарифов на услуги ЖКХ в России должна быть с соблюдением баланса, чтобы бизнес не пытался переложить в повышение тарифов свои неэффективные издержки, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Глава ЦБ отметила, что повышение тарифов ЖКХ высокими темпами - это проинфляционной фактор. "Сами по себе жилищно-коммунальные услуги, может быть, составляют не очень большую долю в корзине потребления граждан, около 6%, если я не ошибаюсь. Но если рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги происходит высокими темпами, он подогревает инфляционные ожидания и имеет вторичный инфляционный эффект. И сохранение высоких инфляционных ожиданий требует от нас более жёсткой денежно-кредитной политики", - пояснила она.
"Но мы понимаем, что когда издержки и цены в экономике растут высокими темпами продолжительное время, это у нас уже к сожалению четвёртый год, нужна определённая индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг, потому что у этих компаний тоже есть свои финансовые модели и так далее", - сказала Набиуллина.
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"Здесь очень важно найти баланс, потому что это не может быть просто перекладывание издержек в тарифы для населения и сохранение неэффективности в ряде случаев, неэффективных издержек предприятий. Поэтому здесь должен быть найден баланс, это прерогатива правительства", - добавила она.
По ее словам, ЦБ проанализировал, какой вклад вносит в инфляцию повышенная индексация тарифов по сравнению с индексацией по прежнему сценарию - на уровень целевой инфляции, то есть на 4%. "По нашим оценкам,... это половина процентного пункта", - сказала она.
 
ЭкономикаБанк РоссииЭльвира НабиуллинаЖКХ
 
 
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