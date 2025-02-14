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Стоимость золота продолжает расти - 14.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250214/zoloto-854920403.html
Стоимость золота продолжает расти
Стоимость золота продолжает расти - 14.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота продолжает расти
Цена золота в пятницу утром поднимается, готовясь показать недельный рост седьмой раз подряд после обновления очередного исторического рекорда на текущей... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T08:55+0300
2025-02-14T08:55+0300
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Цена золота в пятницу утром поднимается, готовясь показать недельный рост седьмой раз подряд после обновления очередного исторического рекорда на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,75 доллара, или на 0,4%, до 2 957,15 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 1,73%, до 33,292 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало более чем на 2%, а с начала года - более чем на 10%. При этом в ночь на вторник стоимость драгоценного впервые поднялась выше 2960 долларов за тройскую унцию после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. В четверг Трамп поручил своей администрации проработать вопрос о введении ответных пошлин против ряда торговых партнеров, подготовка будет идти до 1 апреля, передавало агентство Блумберг. В материале отмечалось, что этот масштабный процесс может занять недели или месяцы. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.
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рынки, торги
Экономика, Рынки, Торги
08:55 14.02.2025
 
Стоимость золота продолжает расти

Стоимость золота растет, готовится показать седьмой недельный рост подряд

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Цена золота в пятницу утром поднимается, готовясь показать недельный рост седьмой раз подряд после обновления очередного исторического рекорда на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,75 доллара, или на 0,4%, до 2 957,15 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 1,73%, до 33,292 доллара за унцию.
С начала недели золото подорожало более чем на 2%, а с начала года - более чем на 10%. При этом в ночь на вторник стоимость драгоценного впервые поднялась выше 2960 долларов за тройскую унцию после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
В четверг Трамп поручил своей администрации проработать вопрос о введении ответных пошлин против ряда торговых партнеров, подготовка будет идти до 1 апреля, передавало агентство Блумберг. В материале отмечалось, что этот масштабный процесс может занять недели или месяцы.
Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.
Золото - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2025
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