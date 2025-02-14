https://1prime.ru/20250214/zoloto-854920403.html
Стоимость золота продолжает расти
Стоимость золота продолжает расти - 14.02.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота продолжает расти
Цена золота в пятницу утром поднимается, готовясь показать недельный рост седьмой раз подряд после обновления очередного исторического рекорда на текущей... | 14.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-14T08:55+0300
2025-02-14T08:55+0300
2025-02-14T08:55+0300
экономика
рынки
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_fc6721ba1d650e9ee450507e069f16c3.jpg
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Цена золота в пятницу утром поднимается, готовясь показать недельный рост седьмой раз подряд после обновления очередного исторического рекорда на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,75 доллара, или на 0,4%, до 2 957,15 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 1,73%, до 33,292 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало более чем на 2%, а с начала года - более чем на 10%. При этом в ночь на вторник стоимость драгоценного впервые поднялась выше 2960 долларов за тройскую унцию после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. В четверг Трамп поручил своей администрации проработать вопрос о введении ответных пошлин против ряда торговых партнеров, подготовка будет идти до 1 апреля, передавало агентство Блумберг. В материале отмечалось, что этот масштабный процесс может занять недели или месяцы. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.
https://1prime.ru/20250213/zoloto-854914106.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_dce9916536357edb77a2edb3345cc44a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, торги
Стоимость золота продолжает расти
Стоимость золота растет, готовится показать седьмой недельный рост подряд
МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Цена золота в пятницу утром поднимается, готовясь показать недельный рост седьмой раз подряд после обновления очередного исторического рекорда на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 11,75 доллара, или на 0,4%, до 2 957,15 доллара за тройскую унцию, мартовского фьючерса на серебро - на 1,73%, до 33,292 доллара за унцию.
С начала недели золото подорожало более чем на 2%, а с начала года - более чем на 10%. При этом в ночь на вторник стоимость драгоценного впервые поднялась выше 2960 долларов за тройскую унцию после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
В четверг Трамп поручил своей администрации проработать вопрос о введении ответных пошлин против ряда торговых партнеров, подготовка будет идти до 1 апреля, передавало агентство Блумберг. В материале отмечалось, что этот масштабный процесс может занять недели или месяцы.
Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который растет в случае усиления глобальной неопределенности.
Цены на золото растут после двух дней снижения