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Все кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса на выборах
Все кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса на выборах - 15.02.2025, ПРАЙМ
Все кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса на выборах
Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах, передают корреспонденты РИА Новости. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T13:27+0300
2025-02-15T13:27+0300
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СУХУМ, 15 фев - ПРАЙМ. Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах, передают корреспонденты РИА Новости. Первым около 10 утра отдал свой голос бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц по месту прописки в селе в Гудаутском районе Абхазии. Следующим проголосовал председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал - в Сухуме, в городской поликлинике. Затем около полудня проголосовали остальные кандидаты: абхазский политик Бадра Гунба голосовал в Сухумском государственном колледже в Сухуме, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба - в селе Дранда, а оппозиционер Адгур Ардзинба - в городе Новый Афон. По данным ЦИК, для проведения голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
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абхазия, сухум, выборы
Все кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса на выборах
Пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах
СУХУМ, 15 фев - ПРАЙМ. Все пять кандидатов в президенты Абхазии проголосовали на досрочных выборах, передают корреспонденты РИА Новости.
Первым около 10 утра отдал свой голос бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц по месту прописки в селе в Гудаутском районе Абхазии.
Следующим проголосовал председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал - в Сухуме, в городской поликлинике.
Затем около полудня проголосовали остальные кандидаты: абхазский политик Бадра Гунба голосовал в Сухумском государственном колледже в Сухуме, экс-глава контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба - в селе Дранда, а оппозиционер Адгур Ардзинба - в городе Новый Афон.
По данным ЦИК, для проведения голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
В Абхазии начались выборы президента