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Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися - 15.02.2025, ПРАЙМ
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T18:34+0300
2025-02-15T18:34+0300
2025-02-15T18:34+0300
абхазия
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СУХУМ, 15 фев - ПРАЙМ. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. "На 18 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись", - рассказал он в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре по выборам президента Абхазии. На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал. По данным ЦИК, для голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля. Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.
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абхазия, выборы
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися
Выборы президента Абхазии признаны состоявшимися, явка составила более 55%
СУХУМ, 15 фев - ПРАЙМ. Явка на выборах президента Абхазии составила более 55%, выборы признаны состоявшимися, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан.
"На 18 часов явка избирателей превысила 55%, это значит, что выборы президента Абхазии состоялись", - рассказал он в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре по выборам президента Абхазии.
На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
Все кандидаты в президенты Абхазии отдали свои голоса на выборах
По данным ЦИК, для голосования оборудованы 152 избирательных участка в самой Абхазии и еще два на территории России - в Москве и Черкесске. В основной список избирателей внесены 134 тысячи человек. Предварительные итоги голосования станут известны в воскресенье, 16 февраля.
Прежний президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку 19 ноября после четырехдневных протестов оппозиции в Сухуме. Оппозиционеры захватили комплекс правительственных зданий в центре абхазской столицы, в том числе администрацию главы государства. Камнем преткновения стало соглашение с Россией об инвестициях, которое предполагает строительство апартаментов в республике. В результате переговоров было найдено компромиссное решение – президент подает в отставку, а оппозиция освобождает захваченные здания.