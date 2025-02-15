https://1prime.ru/20250215/abkhaziya-854962724.html

На выборах президента Абхазии закрылись участки, явка составила 65%

На выборах президента Абхазии закрылись участки, явка составила 65% - 15.02.2025, ПРАЙМ

На выборах президента Абхазии закрылись участки, явка составила 65%

Итоговая явка на досрочных выборах президента Абхазии составила 65%, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T21:24+0300

2025-02-15T21:24+0300

2025-02-15T21:24+0300

абхазия

выборы

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СУХУМ, 15 фев - ПРАЙМ. Итоговая явка на досрочных выборах президента Абхазии составила 65%, сообщил глава ЦИК республики Дмитрий Маршан. "После закрытия избирательных участков явка на выборах президента Абхазии составила 65%", - рассказал он в ходе пресс-конференции в международном пресс-центре по выборам президента Абхазии. На пост главы государства претендуют пять человек: известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

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абхазия, выборы