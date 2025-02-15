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На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4 - 15.02.2025, ПРАЙМ
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение в Республике Алтай было силой в 6,4 магнитуд в эпицентре, сообщили в главке МЧС по региону. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T06:13+0300
2025-02-15T06:13+0300
2025-02-15T06:13+0300
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БАРНАУЛ, 15 фев – ПРАЙМ. Землетрясение в Республике Алтай было силой в 6,4 магнитуд в эпицентре, сообщили в главке МЧС по региону.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 баллов на границе России и Монголии.
"В 08:48 (4:48 мск -ред) произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6.4 магнитуд. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
"На территории Алтайского края жителями ощущались толчки по восточной части края (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, г. Барнаул)", - сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю.
Как передает журналист РИА Новости, небольшие толчки ощущались и в Барнауле.
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общество
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4
МЧС: землетрясение в Республике Алтай было силой в 6,4 магнитуд в эпицентре
БАРНАУЛ, 15 фев – ПРАЙМ. Землетрясение в Республике Алтай было силой в 6,4 магнитуд в эпицентре, сообщили в главке МЧС по региону.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 баллов на границе России и Монголии.
"В 08:48 (4:48 мск -ред) произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6.4 магнитуд. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
"На территории Алтайского края жителями ощущались толчки по восточной части края (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, г. Барнаул)", - сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю.
Как передает журналист РИА Новости, небольшие толчки ощущались и в Барнауле.