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На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4

На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4 - 15.02.2025, ПРАЙМ

На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение в Республике Алтай было силой в 6,4 магнитуд в эпицентре, сообщили в главке МЧС по региону. | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T06:13+0300

2025-02-15T06:13+0300

2025-02-15T06:13+0300

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БАРНАУЛ, 15 фев – ПРАЙМ. Землетрясение в Республике Алтай было силой в 6,4 магнитуд в эпицентре, сообщили в главке МЧС по региону. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 5,8 баллов на границе России и Монголии. "В 08:48 (4:48 мск -ред) произошло землетрясение в Кош-Агачском районе. Населением ощущались подземные толчки. Силою в эпицентре 6.4 магнитуд. Информация уточняется", - говорится в сообщении. "На территории Алтайского края жителями ощущались толчки по восточной части края (Заринская, Бийская, Белокурихинская зоны, г. Барнаул)", - сообщают в главке МЧС по Алтайскому краю. Как передает журналист РИА Новости, небольшие толчки ощущались и в Барнауле.

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