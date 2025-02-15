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Глава Республики Алтай ввел режим повышенной готовности после землетрясения

Глава Республики Алтай ввел режим повышенной готовности после землетрясения - 15.02.2025, ПРАЙМ

Глава Республики Алтай ввел режим повышенной готовности после землетрясения

Глава Республики Алтай Андрей Турчак ввел в регионе режим повышенной готовности после землетрясения и сообщил, что информация о разрушениях не соответствует... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T09:37+0300

2025-02-15T09:37+0300

2025-02-15T09:37+0300

происшествия

алтай

андрей турчак

землетрясение

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БАРНАУЛ, 15 фев – ПРАЙМ. Глава Республики Алтай Андрей Турчак ввел в регионе режим повышенной готовности после землетрясения и сообщил, что информация о разрушениях не соответствует действительности. "Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он рассказал, что в Кош-Агачском и Улаганском районах отменены занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех сёлах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. "Проведем здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно - незначительные, не связанные с конструктивом зданий", - отметил глава региона Турчак подчеркнул, что до конца дня муниципалитеты должны завершить осмотр объектов и предоставить полную информацию в оперативный штаб. При необходимости дополнительных обследований минстрой республики готов направить своих специалистов. "Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. В Кош-Агачский район для координации работы направлен мой заместитель, министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов. В соцсетях фиксируются сообщения о разрушениях. Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", - написал Турчак. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 случилось в 4.48 мск. Оно ощущалось во всех районах республики и ближайших регионах.

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алтай, андрей турчак, землетрясение