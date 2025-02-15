Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Республики Алтай ввел режим повышенной готовности после землетрясения - 15.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250215/altay-854956644.html
Глава Республики Алтай ввел режим повышенной готовности после землетрясения
Глава Республики Алтай ввел режим повышенной готовности после землетрясения - 15.02.2025, ПРАЙМ
Глава Республики Алтай ввел режим повышенной готовности после землетрясения
Глава Республики Алтай Андрей Турчак ввел в регионе режим повышенной готовности после землетрясения и сообщил, что информация о разрушениях не соответствует... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T09:37+0300
2025-02-15T09:37+0300
происшествия
алтай
андрей турчак
землетрясение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851428799_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_e2c10847d1a917024a4b5a43d487cf50.jpg
БАРНАУЛ, 15 фев – ПРАЙМ. Глава Республики Алтай Андрей Турчак ввел в регионе режим повышенной готовности после землетрясения и сообщил, что информация о разрушениях не соответствует действительности. "Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет", - написал Турчак в своём Telegram-канале. Он рассказал, что в Кош-Агачском и Улаганском районах отменены занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех сёлах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением. "Проведем здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно - незначительные, не связанные с конструктивом зданий", - отметил глава региона Турчак подчеркнул, что до конца дня муниципалитеты должны завершить осмотр объектов и предоставить полную информацию в оперативный штаб. При необходимости дополнительных обследований минстрой республики готов направить своих специалистов. "Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. В Кош-Агачский район для координации работы направлен мой заместитель, министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов. В соцсетях фиксируются сообщения о разрушениях. Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", - написал Турчак. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 случилось в 4.48 мск. Оно ощущалось во всех районах республики и ближайших регионах.
https://1prime.ru/20250215/altaj-854953660.html
алтай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/08/851428799_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_4bd6a427594b5d14579aabfd1432b01a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
алтай, андрей турчак, землетрясение
Происшествия, АЛТАЙ, Андрей Турчак, землетрясение
09:37 15.02.2025
 
Глава Республики Алтай ввел режим повышенной готовности после землетрясения

Турчак: на Алтае введен режим повышенной готовности после землетрясения

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Турчак, врио главы Республики Алтай
Андрей Турчак, врио главы Республики Алтай - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАРНАУЛ, 15 фев – ПРАЙМ. Глава Республики Алтай Андрей Турчак ввел в регионе режим повышенной готовности после землетрясения и сообщил, что информация о разрушениях не соответствует действительности.
"Ввел в республике режим повышенной готовности. Эпицентр землетрясения находился в 1,3 километра от села Бельтир. Пострадавших нет", - написал Турчак в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что в Кош-Агачском и Улаганском районах отменены занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех сёлах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением.
"Проведем здесь обследования скважин и при необходимости организуем доставку питьевой воды для людей. Во всех районах и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно - незначительные, не связанные с конструктивом зданий", - отметил глава региона
Турчак подчеркнул, что до конца дня муниципалитеты должны завершить осмотр объектов и предоставить полную информацию в оперативный штаб. При необходимости дополнительных обследований минстрой республики готов направить своих специалистов.
"Все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме. В Кош-Агачский район для координации работы направлен мой заместитель, министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов. В соцсетях фиксируются сообщения о разрушениях. Они не соответствуют действительности. Прошу жителей доверять официально подтвержденной информации и сохранять спокойствие", - написал Турчак.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,4 случилось в 4.48 мск. Оно ощущалось во всех районах республики и ближайших регионах.
Алтай - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
На Алтае произошло землетрясение магнитудой 6,4
06:13
 
ПроисшествияАЛТАЙАндрей Турчакземлетрясение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала