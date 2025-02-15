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Московский суд арестовал женщину, собиравшуюся продать новорожденную дочь

Московский суд арестовал женщину, собиравшуюся продать новорожденную дочь - 15.02.2025, ПРАЙМ

Московский суд арестовал женщину, собиравшуюся продать новорожденную дочь

Перовский суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов. Об этом в суде рассказали агентству РИА Новости. | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T12:43+0300

2025-02-15T12:43+0300

2025-02-15T12:43+0300

россия

суд

арест

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Перовский суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов. Об этом в суде рассказали агентству РИА Новости. "Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александрович Жасмины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ (Торговля людьми)", - сообщили в суде. Срок ареста установлен на два месяца. Согласно версии следствия, в одной из квартир на улице 3-я Парковая женщина за денежное вознаграждение в одну тысячу долларов продала свою новорожденную дочь, родившуюся 1 февраля.

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россия, суд, арест