Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Московский суд арестовал женщину, собиравшуюся продать новорожденную дочь - 15.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250215/arest-854957824.html
Московский суд арестовал женщину, собиравшуюся продать новорожденную дочь
Московский суд арестовал женщину, собиравшуюся продать новорожденную дочь - 15.02.2025, ПРАЙМ
Московский суд арестовал женщину, собиравшуюся продать новорожденную дочь
Перовский суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов. Об этом в суде рассказали агентству РИА Новости. | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T12:43+0300
2025-02-15T12:43+0300
россия
суд
арест
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/37/757473748_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_e0e7334571a511f332c6f4d11beaafca.jpg
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Перовский суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов. Об этом в суде рассказали агентству РИА Новости. "Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александрович Жасмины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ (Торговля людьми)", - сообщили в суде. Срок ареста установлен на два месяца. Согласно версии следствия, в одной из квартир на улице 3-я Парковая женщина за денежное вознаграждение в одну тысячу долларов продала свою новорожденную дочь, родившуюся 1 февраля.
https://1prime.ru/20250214/vinnik-854950864.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75747/37/757473748_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_a42bc66e88c6db75cbb2bf9564d5604b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, арест
РОССИЯ, суд, арест
12:43 15.02.2025
 
Московский суд арестовал женщину, собиравшуюся продать новорожденную дочь

Суд Москвы арестовал женщину, которая собиралась продать новорожденную дочь

# Судейский молоток
# Судейский молоток
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Перовский суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать новорожденную дочь за тысячу долларов. Об этом в суде рассказали агентству РИА Новости.
"Постановлением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александрович Жасмины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ (Торговля людьми)", - сообщили в суде.
Срок ареста установлен на два месяца.
Согласно версии следствия, в одной из квартир на улице 3-я Парковая женщина за денежное вознаграждение в одну тысячу долларов продала свою новорожденную дочь, родившуюся 1 февраля.
Александр Винник прилетел в Москву - ПРАЙМ, 1920, 14.02.2025
Суд в США официально закрыл дело против Винника
Вчера, 22:48
 
РОССИЯсударест
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала