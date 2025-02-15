https://1prime.ru/20250215/barro-854959278.html

Глава МИД Франции отреагировал на критику Вэнса в адрес ЕС

Глава МИД Франции отреагировал на критику Вэнса в адрес ЕС - 15.02.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Франции отреагировал на критику Вэнса в адрес ЕС

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил на фоне критических высказываний вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в адрес Европейского союза, что никто | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T14:52+0300

2025-02-15T14:52+0300

2025-02-15T14:52+0300

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ПАРИЖ, 15 фев - ПРАЙМ. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил на фоне критических высказываний вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса в адрес Европейского союза, что никто не может навязывать Европе свою политическую модель. "Никто не обязан принимать нашу модель, но никто не может нам навязывать свою", - написал министр в социальной сети X. Барро добавил, что в Европе гарантирована свобода слова и что те, кто уверен в себе и своих ценностях, не чувствуют угрозы из-за критики. В пятницу Вэнс выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. В частности, он обрушился с критикой на европейские страны. По его словам, Европе угрожает цензура. Вэнс призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. Также вице-президент США подчеркнул, что главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену результатов президентских выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в ФРГ.

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франция, ес, сша, джей ди вэнс