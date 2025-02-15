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Дима Билан заявил, что не против участия в "Интервидении"
Дима Билан заявил, что не против участия в "Интервидении" - 15.02.2025, ПРАЙМ
Дима Билан заявил, что не против участия в "Интервидении"
Певец Дима Билан заявил журналистам, что не против принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение". | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T01:53+0300
2025-02-15T01:53+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Певец Дима Билан заявил журналистам, что не против принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение".
"Кстати, я не против", - сказал артист, отвечая на вопрос, принял бы он участие в "Интервидении".
Билан дважды участвовал в европейском музыкальном конкурсе "Евровидение": в 2006 году он занял второе место, а в 2008 стал победителем конкурса.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал РИА Новости, что участие в конкурсе, который пройдет в сентябре 2025 года, уже подтвердили более 20 стран, в том числе Китай, государства Африки и Латинской Америки. По его словам, конкурс будет отличаться от "Евровидения", уходя от стандарта, "чтобы было представлено многообразие культур мировых стран в популярной музыке".
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Дима Билан заявил, что не против участия в "Интервидении"
Дима Билан заявил, что не против участия в музыкальном конкурсе "Интервидение"
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Певец Дима Билан заявил журналистам, что не против принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение".
"Кстати, я не против", - сказал артист, отвечая на вопрос, принял бы он участие в "Интервидении".
Билан дважды участвовал в европейском музыкальном конкурсе "Евровидение": в 2006 году он занял второе место, а в 2008 стал победителем конкурса.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал РИА Новости, что участие в конкурсе, который пройдет в сентябре 2025 года, уже подтвердили более 20 стран, в том числе Китай, государства Африки и Латинской Америки. По его словам, конкурс будет отличаться от "Евровидения", уходя от стандарта, "чтобы было представлено многообразие культур мировых стран в популярной музыке".