https://1prime.ru/20250215/bilan-854952241.html

Дима Билан заявил, что не против участия в "Интервидении"

Дима Билан заявил, что не против участия в "Интервидении" - 15.02.2025, ПРАЙМ

Дима Билан заявил, что не против участия в "Интервидении"

Певец Дима Билан заявил журналистам, что не против принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение". | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T01:53+0300

2025-02-15T01:53+0300

2025-02-15T01:53+0300

общество

россия

китай

африка

латинская америка

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854952241.jpg?1739573631

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Певец Дима Билан заявил журналистам, что не против принять участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение". "Кстати, я не против", - сказал артист, отвечая на вопрос, принял бы он участие в "Интервидении". Билан дважды участвовал в европейском музыкальном конкурсе "Евровидение": в 2006 году он занял второе место, а в 2008 стал победителем конкурса. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщал РИА Новости, что участие в конкурсе, который пройдет в сентябре 2025 года, уже подтвердили более 20 стран, в том числе Китай, государства Африки и Латинской Америки. По его словам, конкурс будет отличаться от "Евровидения", уходя от стандарта, "чтобы было представлено многообразие культур мировых стран в популярной музыке".

китай

африка

латинская америка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, китай, африка, латинская америка, владимир путин