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В Британии призвали усилить давление на Россию

В Британии призвали усилить давление на Россию - 15.02.2025, ПРАЙМ

В Британии призвали усилить давление на Россию

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава минобороны страны Джон Хили считают необходимым усилить давление на Россию на фоне проходящей в... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T05:03+0300

2025-02-15T05:03+0300

2025-02-15T05:03+0300

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава минобороны страны Джон Хили считают необходимым усилить давление на Россию на фоне проходящей в немецком Мюнхене конференции по безопасности, а также оказать Киеву максимальную поддержку в потенциальных переговорах по урегулированию украинского конфликта. "На этих выходных на Мюнхенской конференции по безопасности мы обратимся к нашим союзникам с призывом продолжать объединяться и демонстрировать силу... Нам всем нужно усилить давление на Россию... Мы должны оказать Зеленскому максимально возможную поддержку в переговорах (по достижению мира на Украине - ред.)", - написали Лэмми и Хили в статье для британской газеты Telegraph. По словам министров, особо важным в связи с этим является введение Западом санкций против России в сфере энергетики. В статье также отмечается, что мирное соглашение в украинском конфликте должно основываться на "новых договоренностях по обеспечению безопасности". При этом Лэмми и Хили считают, что подобные "договоренности" должны включать в себя увеличение ответственности Европы за безопасность на континенте, долгосрочные обязательства США перед союзниками по НАТО, а также поддержку Британией Штатов и союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. В Мюнхене 14-16 февраля проходит 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждают актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

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мировая экономика, украина, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, нато