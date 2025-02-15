https://1prime.ru/20250215/chekhiya-854960529.html

В Чехии заявили о необходимости Европы участвовать в переговорах по Украине

В Чехии заявили о необходимости Европы участвовать в переговорах по Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ

В Чехии заявили о необходимости Европы участвовать в переговорах по Украине

Европа должна принять участие в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта, но прежде ей нужно выработать общую позицию и согласовать ее с... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T16:56+0300

2025-02-15T16:56+0300

2025-02-15T16:56+0300

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Европа должна принять участие в мирных переговорах по урегулированию украинского конфликта, но прежде ей нужно выработать общую позицию и согласовать ее с Киевом и Вашингтоном, заявил в субботу президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности. "Европа должна принять участие в переговорах о мире на Украине, но сначала ей необходимо определить для себя общую позицию, которую она затем скоординирует с Украиной и Соединенными Штатами", - сказал Павел. Трансляция его выступления велась на сайте конференции. Чешский лидер подчеркнул, что Европа не должна допустить ведения переговоров об Украине без участия самой Украины. В этом контексте он напомнил о ситуации, с которой столкнулась Чехословакия в 1938 году, когда западноевропейские державы заключили соглашение с Германией о ее судьбе в Мюнхене без участия чехословацкой стороны. Ранее Павел вместе с главой МИД Чехии Яном Липавским провел стречу с американским уполномоченным по Украине и России Китом Келлогом на полях Мюнхенской конференции. По словам Липавского, обсуждались возможности поставок вооружений Украине.В свою очередь, Россия рассматривает такие поставки как препятствие для мирного урегулирования, утверждая, что они фактически вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки вооружения на Украину будут расценены как законная цель для России. Также Лавров отмечал, что США и НАТО участвуют в конфликте не только через поставки вооружения, но и посредством подготовки украинских военных на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле ранее заявляли, что продолжающиеся поставки оружия на Украину со стороны западных стран лишь осложняют перспективы переговоров и будут иметь негативные последствия.

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европа

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чехия, европа, нато, украина