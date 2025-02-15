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В Домодедово загорелась спецтехника

В Домодедово загорелась спецтехника - 15.02.2025, ПРАЙМ

В Домодедово загорелась спецтехника

Спецтехника загорелась в московском аэропорту "Домодедово", возгорание потушено, организована проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T07:59+0300

2025-02-15T07:59+0300

2025-02-15T07:59+0300

бизнес

москва

аэропорт домодедово

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Спецтехника загорелась в московском аэропорту "Домодедово", возгорание потушено, организована проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура. "Прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием спецтехники в аэропорту Домодедово. Инцидент на прием и отправку воздушных судов не повлиял. Возгорание ликвидировано наземными службами аэропорта. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит соблюдение противопожарных требований в аэропорту, отмечается в сообщении.

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бизнес, москва, аэропорт домодедово