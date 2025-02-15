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Российские дроны нарушили логистику ВСУ близ Суджи
Российские дроны нарушили логистику ВСУ близ Суджи - 15.02.2025, ПРАЙМ
Российские дроны нарушили логистику ВСУ близ Суджи
Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушили логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил корреспонденту РИА Новости... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T07:16+0300
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КУРСКАЯ ОБЛ, 15 фев – ПРАЙМ. Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушили логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил корреспонденту РИА Новости боец подразделения с позывным "Бык". "Поражаем технику разную, в зависимости от задач. В каких-то местах поражаем бронетехнику и бронированные машины, которые подвозят противника, на которых противник идет в атаку. В каких-то местах мы поражаем транспортные средства, которые подвозят БК (боекомплект – ред.) и эвакуируют людей, перерезаем, так сказать, пути снабжения группировки", - сообщил "Бык". В личной беседе "Бык" добавил, что за 9 дней работы его расчёта удалось поразить 53 цели, среди которых было большое количество бронемашин. Эффективная работа расчета привела к тому, что противник стал перемещаться по трассе из Сумм в Суджу преимущественно в ночное время. "После нашего появления они (ВСУ -ред.) стали бояться появляться на дорогах в приграничье. Раньше они могли спокойно стоять и курить на блокпостах, то теперь стараются пролетать эти места на максимальной скорости", - добавил военнослужащий. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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общество , промышленность, рф, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, минобороны рф
Общество , Промышленность, РФ, Владимир Путин, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ
КУРСКАЯ ОБЛ, 15 фев – ПРАЙМ. Расчет дронов подразделения "Анвар" нарушили логистику ВСУ близ Суджи в Курской области, поразив за 9 дней более 50 целей, сообщил корреспонденту РИА Новости боец подразделения с позывным "Бык".
"Поражаем технику разную, в зависимости от задач. В каких-то местах поражаем бронетехнику и бронированные машины, которые подвозят противника, на которых противник идет в атаку. В каких-то местах мы поражаем транспортные средства, которые подвозят БК (боекомплект – ред.) и эвакуируют людей, перерезаем, так сказать, пути снабжения группировки", - сообщил "Бык".
В личной беседе "Бык" добавил, что за 9 дней работы его расчёта удалось поразить 53 цели, среди которых было большое количество бронемашин. Эффективная работа расчета привела к тому, что противник стал перемещаться по трассе из Сумм в Суджу преимущественно в ночное время.
"После нашего появления они (ВСУ -ред.) стали бояться появляться на дорогах в приграничье. Раньше они могли спокойно стоять и курить на блокпостах, то теперь стараются пролетать эти места на максимальной скорости", - добавил военнослужащий.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 60 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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