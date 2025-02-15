https://1prime.ru/20250215/ekipazh-854953278.html
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области - 15.02.2025, ПРАЙМ
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной ударной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T05:24+0300
2025-02-15T05:24+0300
2025-02-15T05:24+0300
россия
общество
москва
рф
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854953278.jpg?1739586296
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной ударной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.
москва
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , москва, рф, всу, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, ВСУ, Минобороны РФ
Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области
Минобороны: экипаж Ми-28НМ нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной ударной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.