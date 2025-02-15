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Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области - 15.02.2025, ПРАЙМ

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной ударной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T05:24+0300

2025-02-15T05:24+0300

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Экипаж вертолета Ми-28НМ в составе смешанной ударной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личного составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам", - говорится в сообщении. Отмечается, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей ВСУ.

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