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Эксперт оценила вероятность победы России на Украине

Эксперт оценила вероятность победы России на Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила вероятность победы России на Украине

Вероятность победы России в конфликте на Украине стала более явной после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T07:01+0300

2025-02-15T07:01+0300

2025-02-15T08:07+0300

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ДЖАКАРТА, 15 фев - ПРАЙМ. Вероятность победы России в конфликте на Украине стала более явной после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявила РИА Новости Селлита, преподаватель факультета международных отношений индонезийского университета Джаябая. В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. "Из звонка Трампа Путину можно сделать несколько предположений, особенно относительно реальности все более многополярного мира. Во-первых, видна вероятность, что украинский конфликт будет решен победой России", - отметила Селлита. По ее словам, это стало очевидно после заявления о "маловероятности" вступления Украины в НАТО. Эксперт также считает, что за внутренней и внешней политикой Трампа, ориентированной на изоляционизм или протекционизм, скрывается новая надежда на многополярный мир — возможность для сотрудничества между развивающимися странами Глобального Юга. "В-третьих, начнется новая глава в дипломатических отношениях между Россией и США. Ранее отношения между двумя странами были более холодными, но благодаря этому импульсу, как ожидается, отношения между двумя странами будут двигаться в лучшем направлении", - добавила собеседница агентства.

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мировая экономика, общество , украина, сша, дональд трамп, владимир путин, нато