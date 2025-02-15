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Эксперт оценила вероятность победы России на Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт оценила вероятность победы России на Украине
Эксперт оценила вероятность победы России на Украине - 15.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила вероятность победы России на Украине
Вероятность победы России в конфликте на Украине стала более явной после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T07:01+0300
2025-02-15T08:07+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
нато
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ДЖАКАРТА, 15 фев - ПРАЙМ. Вероятность победы России в конфликте на Украине стала более явной после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявила РИА Новости Селлита, преподаватель факультета международных отношений индонезийского университета Джаябая. В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. "Из звонка Трампа Путину можно сделать несколько предположений, особенно относительно реальности все более многополярного мира. Во-первых, видна вероятность, что украинский конфликт будет решен победой России", - отметила Селлита. По ее словам, это стало очевидно после заявления о "маловероятности" вступления Украины в НАТО. Эксперт также считает, что за внутренней и внешней политикой Трампа, ориентированной на изоляционизм или протекционизм, скрывается новая надежда на многополярный мир — возможность для сотрудничества между развивающимися странами Глобального Юга. "В-третьих, начнется новая глава в дипломатических отношениях между Россией и США. Ранее отношения между двумя странами были более холодными, но благодаря этому импульсу, как ожидается, отношения между двумя странами будут двигаться в лучшем направлении", - добавила собеседница агентства.
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мировая экономика, общество , украина, сша, дональд трамп, владимир путин, нато
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
07:01 15.02.2025 (обновлено: 08:07 15.02.2025)
 
Эксперт оценила вероятность победы России на Украине

Эксперт Селлита: вероятность победы России на Украине стала более очевидной

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ДЖАКАРТА, 15 фев - ПРАЙМ. Вероятность победы России в конфликте на Украине стала более явной после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, заявила РИА Новости Селлита, преподаватель факультета международных отношений индонезийского университета Джаябая.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
"Из звонка Трампа Путину можно сделать несколько предположений, особенно относительно реальности все более многополярного мира. Во-первых, видна вероятность, что украинский конфликт будет решен победой России", - отметила Селлита. По ее словам, это стало очевидно после заявления о "маловероятности" вступления Украины в НАТО.
Эксперт также считает, что за внутренней и внешней политикой Трампа, ориентированной на изоляционизм или протекционизм, скрывается новая надежда на многополярный мир — возможность для сотрудничества между развивающимися странами Глобального Юга.
"В-третьих, начнется новая глава в дипломатических отношениях между Россией и США. Ранее отношения между двумя странами были более холодными, но благодаря этому импульсу, как ожидается, отношения между двумя странами будут двигаться в лучшем направлении", - добавила собеседница агентства.
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