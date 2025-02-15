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Экспортеру вина из Испании объяснили, почему сложно работать в России - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Экспортеру вина из Испании объяснили, почему сложно работать в России
Экспортеру вина из Испании объяснили, почему сложно работать в России - 15.02.2025, ПРАЙМ
Экспортеру вина из Испании объяснили, почему сложно работать в России
Работать в России экспортерам вина из Испании уже сложно по геополитическим причинам, а поднятие пошлины на вина из недружественных стран до 30% или выше... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T07:26+0300
2025-02-15T08:04+0300
бизнес
экономика
россия
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Работать в России экспортерам вина из Испании уже сложно по геополитическим причинам, а поднятие пошлины на вина из недружественных стран до 30% или выше привело бы к исчезновению с российского рынка 95% поставляемых сейчас вин, выразил мнение в разговоре с РИА Новости основатель компании-экспортера вина "Махуэлос Иберия" Фелипе Альварес. Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр. "Очень сложно (работать на российском рынке - ред.). Не потому что испанское вино не интересует российского потребителя. Оно ему нравится, и потребление должно было бы расти. Но логично, что при нынешней геополитической ситуации, с дополнительными пошлинами на европейские вина, растет стоимость, и у потребителя нет доступа (к испанскому вину)", - сказал испанский предприниматель агентству на полях выставки "Продэкспо". По его оценке, нынешний уровень пошлины на импорт вин из недружественных стран - абсолютный предел для работы на российском рынке, и ее повышение, например, до 30% или 40% привело бы к масштабному сокращению предложения. "Для самых премиальных вин всегда будет небольшой рынок, потому что человек, ищущий особое вино, всегда найдет и будет готов заплатить чуть больше. Но 95% рынка - это приемлемые по цене вина - исчезло бы", - полагает собеседник.
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бизнес, россия, москва, испания
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ИСПАНИЯ
07:26 15.02.2025 (обновлено: 08:04 15.02.2025)
 
Экспортеру вина из Испании объяснили, почему сложно работать в России

Альварес: экспортерам вина из Испании сложно работать в России

© CC BY 2.0 / Nicolee CamachoБокалы с портвейном
Бокалы с портвейном - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© CC BY 2.0 / Nicolee Camacho
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Работать в России экспортерам вина из Испании уже сложно по геополитическим причинам, а поднятие пошлины на вина из недружественных стран до 30% или выше привело бы к исчезновению с российского рынка 95% поставляемых сейчас вин, выразил мнение в разговоре с РИА Новости основатель компании-экспортера вина "Махуэлос Иберия" Фелипе Альварес.
Правительство России в 2023 году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. В начале августа 2024 года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр.
"Очень сложно (работать на российском рынке - ред.). Не потому что испанское вино не интересует российского потребителя. Оно ему нравится, и потребление должно было бы расти. Но логично, что при нынешней геополитической ситуации, с дополнительными пошлинами на европейские вина, растет стоимость, и у потребителя нет доступа (к испанскому вину)", - сказал испанский предприниматель агентству на полях выставки "Продэкспо".
По его оценке, нынешний уровень пошлины на импорт вин из недружественных стран - абсолютный предел для работы на российском рынке, и ее повышение, например, до 30% или 40% привело бы к масштабному сокращению предложения.
"Для самых премиальных вин всегда будет небольшой рынок, потому что человек, ищущий особое вино, всегда найдет и будет готов заплатить чуть больше. Но 95% рынка - это приемлемые по цене вина - исчезло бы", - полагает собеседник.
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