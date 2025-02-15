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ЕС готов обсуждать с США все экономические требования во избежание пошлин
ЕС готов обсуждать с США все экономические требования во избежание пошлин - 15.02.2025, ПРАЙМ
ЕС готов обсуждать с США все экономические требования во избежание пошлин
Европейский союз готов обсуждать с администрацией президента США Дональда Трампа все его требования в экономической сфере, чтобы избежать введения торговых... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T19:19+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Европейский союз готов обсуждать с администрацией президента США Дональда Трампа все его требования в экономической сфере, чтобы избежать введения торговых пошлин, заявил еврокомиссар по прозрачности и межинституциональным отношениям Марош Шефчович, выступивший на дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. "Трамп признал, что тарифы могут быть болезненными... Поэтому я спрашиваю своих американских партнеров, почему мы должны проходить через эту боль? Если на повестке есть вопросы, скажем, тарифы, то нам стоит собраться вместе и решить это, если проблема, скажем в 50 миллиардах долларов торгового дефицита, если проблема в автомобилях, если проблема в соевых бобах, если проблема в сжиженном газе, - мы готовы обсудить всё, что вы хотите обсудить. Мы - ближайшие союзники, что очень важно в этом фрагментированном мире. Так зачем же проходить через эту боль, через этот, я бы сказал, очень, очень сложный процесс, который привел бы к росту напряженности", - сказал еврокомиссар. Он также подчеркнул, что торговые отношения между США и Европой "настолько масштабны, что если мы начнем в них что-то менять, то это явно окажет негативное влияние на весь мир и принесет негативные последствия для всей планеты".
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ес, еврокомиссия, сша, пошлины
Экономика, ЕС, Еврокомиссия, США, пошлины
ЕС готов обсуждать с США все экономические требования во избежание пошлин
ЕС готов обсуждать с США все экономические требования, чтобы избежать пошлин
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - ПРАЙМ. Европейский союз готов обсуждать с администрацией президента США Дональда Трампа все его требования в экономической сфере, чтобы избежать введения торговых пошлин, заявил еврокомиссар по прозрачности и межинституциональным отношениям Марош Шефчович, выступивший на дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
"Трамп признал, что тарифы могут быть болезненными... Поэтому я спрашиваю своих американских партнеров, почему мы должны проходить через эту боль? Если на повестке есть вопросы, скажем, тарифы, то нам стоит собраться вместе и решить это, если проблема, скажем в 50 миллиардах долларов торгового дефицита, если проблема в автомобилях, если проблема в соевых бобах, если проблема в сжиженном газе, - мы готовы обсудить всё, что вы хотите обсудить. Мы - ближайшие союзники, что очень важно в этом фрагментированном мире. Так зачем же проходить через эту боль, через этот, я бы сказал, очень, очень сложный процесс, который привел бы к росту напряженности", - сказал еврокомиссар.
Он также подчеркнул, что торговые отношения между США и Европой "настолько масштабны, что если мы начнем в них что-то менять, то это явно окажет негативное влияние на весь мир и принесет негативные последствия для всей планеты".
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