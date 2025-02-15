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Воевать нечем. В Европе бьют тревогу по поводу низкой боеспособности войск - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Воевать нечем. В Европе бьют тревогу по поводу низкой боеспособности войск
Воевать нечем. В Европе бьют тревогу по поводу низкой боеспособности войск - 15.02.2025, ПРАЙМ
Воевать нечем. В Европе бьют тревогу по поводу низкой боеспособности войск
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода страны из НАТО, и его администрация ожидает от европейских членов альянса ответственности за... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T19:07+0300
2025-02-15T19:07+0300
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода страны из НАТО, и его администрация ожидает от европейских членов альянса ответственности за безопасность Украины, пишет британское издание Daily Mail.При этом с боеготовностью европейских армий есть проблемы. Только 23 из 32 стран НАТО выполняют норматив по расходам на оборону. Ранее Трамп предложил увеличить расходы до 5% от ВВП.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам автора, европейские страны не готовы к крупномасштабному конфликту с Россией. У нее больше обученных и боеспособных бойцов.Сейчас НАТО разместила многонациональные боевые группы в соседних с Россией странах. Но эти войска предназначены для сдерживания, а не для упреждающего развертывания.В этих условиях НАТО совершенствует возможности эвакуации раненых. Германия и Польша укрепляют военную промышленность. Германия может принять до 800 тысяч солдат НАТО перед переброской на позиции дальше на восток.Но боеготовность самой немецкой армии ниже, чем три года назад. Обещание предоставить в распоряжение НАТО две дивизии к 2025 и 2027 годам не выполнено. Немецкая дивизия НАТО небоеспособна из-за нехватки вооружения. Германия сняла с вооружения зенитные танки Gepard в 2012 году. Первые поставки новых зенитных танков Skyrangerожидаются в 2027-2028 годах. Кроме того, Германия не сможет обеспечить ПВО для обещанной дивизии до 2029 года.Германия планирует увеличить численность резервистов до 200 тысяч человек.Проблемы с вооружением есть и в Великобритании. Министр обороны Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы не готовы к бою. Численность армии в 2025 году может упасть ниже 70 тысяч обученных солдат. Таким образом, Великобритания не готова к полномасштабной войне из-за нехватки войск и техники.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает европейские страны увеличить расходы на оборону до 3%. Великобритания должна предоставить от 10 тысяч до 15 тысяч военнослужащих для Украины. Сейчас Соединенное Королевство тратит на оборону 2,3% ВВП, общественность призывает увеличить расходы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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нато, европа
НАТО, ЕВРОПА
19:07 15.02.2025
 
Воевать нечем. В Европе бьют тревогу по поводу низкой боеспособности войск

Daily Mail: боеготовность войск европейских стран низкая

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода страны из НАТО, и его администрация ожидает от европейских членов альянса ответственности за безопасность Украины, пишет британское издание Daily Mail.
При этом с боеготовностью европейских армий есть проблемы. Только 23 из 32 стран НАТО выполняют норматив по расходам на оборону. Ранее Трамп предложил увеличить расходы до 5% от ВВП.
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По словам автора, европейские страны не готовы к крупномасштабному конфликту с Россией. У нее больше обученных и боеспособных бойцов.
Польские военные, Сквежина
На пути эскалации. Европа готовится к войне с Россией
16:02
Сейчас НАТО разместила многонациональные боевые группы в соседних с Россией странах. Но эти войска предназначены для сдерживания, а не для упреждающего развертывания.
В этих условиях НАТО совершенствует возможности эвакуации раненых. Германия и Польша укрепляют военную промышленность. Германия может принять до 800 тысяч солдат НАТО перед переброской на позиции дальше на восток.
Но боеготовность самой немецкой армии ниже, чем три года назад. Обещание предоставить в распоряжение НАТО две дивизии к 2025 и 2027 годам не выполнено. Немецкая дивизия НАТО небоеспособна из-за нехватки вооружения. Германия сняла с вооружения зенитные танки Gepard в 2012 году. Первые поставки новых зенитных танков Skyrangerожидаются в 2027-2028 годах. Кроме того, Германия не сможет обеспечить ПВО для обещанной дивизии до 2029 года.
Германия планирует увеличить численность резервистов до 200 тысяч человек.
Проблемы с вооружением есть и в Великобритании. Министр обороны Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы не готовы к бою. Численность армии в 2025 году может упасть ниже 70 тысяч обученных солдат. Таким образом, Великобритания не готова к полномасштабной войне из-за нехватки войск и техники.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает европейские страны увеличить расходы на оборону до 3%. Великобритания должна предоставить от 10 тысяч до 15 тысяч военнослужащих для Украины. Сейчас Соединенное Королевство тратит на оборону 2,3% ВВП, общественность призывает увеличить расходы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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