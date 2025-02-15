https://1prime.ru/20250215/evropa-854961780.html

Воевать нечем. В Европе бьют тревогу по поводу низкой боеспособности войск

Воевать нечем. В Европе бьют тревогу по поводу низкой боеспособности войск - 15.02.2025, ПРАЙМ

Воевать нечем. В Европе бьют тревогу по поводу низкой боеспособности войск

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода страны из НАТО, и его администрация ожидает от европейских членов альянса ответственности за... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T19:07+0300

2025-02-15T19:07+0300

2025-02-15T19:07+0300

нато

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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выхода страны из НАТО, и его администрация ожидает от европейских членов альянса ответственности за безопасность Украины, пишет британское издание Daily Mail.При этом с боеготовностью европейских армий есть проблемы. Только 23 из 32 стран НАТО выполняют норматив по расходам на оборону. Ранее Трамп предложил увеличить расходы до 5% от ВВП.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПо словам автора, европейские страны не готовы к крупномасштабному конфликту с Россией. У нее больше обученных и боеспособных бойцов.Сейчас НАТО разместила многонациональные боевые группы в соседних с Россией странах. Но эти войска предназначены для сдерживания, а не для упреждающего развертывания.В этих условиях НАТО совершенствует возможности эвакуации раненых. Германия и Польша укрепляют военную промышленность. Германия может принять до 800 тысяч солдат НАТО перед переброской на позиции дальше на восток.Но боеготовность самой немецкой армии ниже, чем три года назад. Обещание предоставить в распоряжение НАТО две дивизии к 2025 и 2027 годам не выполнено. Немецкая дивизия НАТО небоеспособна из-за нехватки вооружения. Германия сняла с вооружения зенитные танки Gepard в 2012 году. Первые поставки новых зенитных танков Skyrangerожидаются в 2027-2028 годах. Кроме того, Германия не сможет обеспечить ПВО для обещанной дивизии до 2029 года.Германия планирует увеличить численность резервистов до 200 тысяч человек.Проблемы с вооружением есть и в Великобритании. Министр обороны Джон Хили заявил, что британские вооруженные силы не готовы к бою. Численность армии в 2025 году может упасть ниже 70 тысяч обученных солдат. Таким образом, Великобритания не готова к полномасштабной войне из-за нехватки войск и техники.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призывает европейские страны увеличить расходы на оборону до 3%. Великобритания должна предоставить от 10 тысяч до 15 тысяч военнослужащих для Украины. Сейчас Соединенное Королевство тратит на оборону 2,3% ВВП, общественность призывает увеличить расходы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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