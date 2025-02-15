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Глава дипломатии ЕС пригласила глав МИД на Мюнхенскую конференцию - 15.02.2025, ПРАЙМ
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Глава дипломатии ЕС пригласила глав МИД на Мюнхенскую конференцию
Глава дипломатии ЕС пригласила глав МИД на Мюнхенскую конференцию - 15.02.2025, ПРАЙМ
Глава дипломатии ЕС пригласила глав МИД на Мюнхенскую конференцию
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран ЕС, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T00:47+0300
2025-02-15T00:47+0300
экономика
мировая экономика
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сша
москва
дональд трамп
кая каллас
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран ЕС, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и конфликт на Украине, сообщил агентству Рейтер неназванный чиновник из ЕС. "Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран блока (ЕС), присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией Трампа и конфликт на Украине", - рассказал агентству неназванный чиновник. Как уточнил агентству источник, решение Каллас было вызвано разговором Трампа на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным и "недавними заявлениями США по Украине". "Целью встречи будет обмен информацией и подведение итогов последних контактов с представителями администрации США и с Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в приглашении на встречу, к которому агентство получило доступ. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.  
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мировая экономика, украина, сша, москва, дональд трамп, кая каллас, владимир путин, ес
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
00:47 15.02.2025
 
Глава дипломатии ЕС пригласила глав МИД на Мюнхенскую конференцию

Глава дипломатии ЕС Каллас пригласила глав МИД стран блока обсудить отношения с Трампом

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран ЕС, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и конфликт на Украине, сообщил агентству Рейтер неназванный чиновник из ЕС.
"Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран блока (ЕС), присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией Трампа и конфликт на Украине", - рассказал агентству неназванный чиновник.
Как уточнил агентству источник, решение Каллас было вызвано разговором Трампа на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным и "недавними заявлениями США по Украине".
"Целью встречи будет обмен информацией и подведение итогов последних контактов с представителями администрации США и с Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в приглашении на встречу, к которому агентство получило доступ.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
 
 
ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСШАМОСКВАДональд ТрампКая КалласВладимир ПутинЕС
 
 
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