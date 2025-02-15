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Глава дипломатии ЕС пригласила глав МИД на Мюнхенскую конференцию
Глава дипломатии ЕС пригласила глав МИД на Мюнхенскую конференцию - 15.02.2025, ПРАЙМ
Глава дипломатии ЕС пригласила глав МИД на Мюнхенскую конференцию
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран ЕС, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T00:47+0300
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран ЕС, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и конфликт на Украине, сообщил агентству Рейтер неназванный чиновник из ЕС.
"Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран блока (ЕС), присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией Трампа и конфликт на Украине", - рассказал агентству неназванный чиновник.
Как уточнил агентству источник, решение Каллас было вызвано разговором Трампа на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным и "недавними заявлениями США по Украине".
"Целью встречи будет обмен информацией и подведение итогов последних контактов с представителями администрации США и с Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в приглашении на встречу, к которому агентство получило доступ.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
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Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
Глава дипломатии ЕС пригласила глав МИД на Мюнхенскую конференцию
Глава дипломатии ЕС Каллас пригласила глав МИД стран блока обсудить отношения с Трампом
МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран ЕС, присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа и конфликт на Украине, сообщил агентству Рейтер неназванный чиновник из ЕС.
"Кая Каллас пригласила министров иностранных дел стран блока (ЕС), присутствовавших на Мюнхенской конференции по безопасности, встретиться в воскресенье, чтобы обсудить отношения с администрацией Трампа и конфликт на Украине", - рассказал агентству неназванный чиновник.
Как уточнил агентству источник, решение Каллас было вызвано разговором Трампа на этой неделе с президентом России Владимиром Путиным и "недавними заявлениями США по Украине".
"Целью встречи будет обмен информацией и подведение итогов последних контактов с представителями администрации США и с Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности", - говорится в приглашении на встречу, к которому агентство получило доступ.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду провели телефонный разговор, длительностью почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Путин ранее подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.