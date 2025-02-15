https://1prime.ru/20250215/gosduma-854952830.html

В Госдуме прокомментировали укрепление рубля

В Госдуме прокомментировали укрепление рубля - 15.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали укрепление рубля

Текущее укрепление рубля не стоит воспринимать как сигнал к спонтанной закупке валюты, вместо этого лучше обратить внимание на рублевые активы, заявил РИА... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T04:21+0300

2025-02-15T04:21+0300

2025-02-15T04:21+0300

рынки

финансы

россия

москва

госдума

кпрф

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854952830.jpg?1739582493

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Текущее укрепление рубля не стоит воспринимать как сигнал к спонтанной закупке валюты, вместо этого лучше обратить внимание на рублевые активы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "Текущее укрепление рубля не следует воспринимать как сигнал к немедленным спонтанным действиям, а принятие финансовых решений требует тщательной оценки рисков. На мой взгляд, консервативный подход, основанный на инвестициях в рублевые инструменты и учете долгосрочных перспектив, представляется более сбалансированной стратегией, чем импульсивная покупка валюты на фоне текущей рыночной конъюнктуры", - сказал Гаврилов. По его мнению, в текущих условиях, вместо покупки валюты стоит обратить внимание на рублевые активы. "В частности, облигации высокотехнологичных российских компаний могут стать надежным инструментом для сохранения капитала. Кроме того, привлекательные ставки по депозитам в некоторых банках позволяют зафиксировать доходность, превышающую уровень инфляции. Такой подход снижает риски, связанные с волатильностью валютного рынка, и способствует защите сбережений", - сообщил он. Депутат отметил, что многочисленные прогнозы говорят о временном характере текущего укрепления российской валюты. По его словам, несмотря на краткосрочный оптимизм, фундаментальные факторы, включая уровень инфляции, экспортные потоки и динамику санкционных ограничений, указывают на возможное ослабление рубля в течение ближайших месяцев. "Вполне можно ожидать, что к лету курс доллара может вернуться к уровню 100 рублей и выше", - считает парламентарий. Гаврилов также рассказал, что обменные пункты отреагировали на резкое снижение курса доллара по-разному: часть закрылась, пытаясь избежать продаж валюты по невыгодному курсу, другие расширили спред между покупкой и продажей, чтобы минимизировать возможные потери. По его мнению, существенное укрепление рубля, вызванное сочетанием экономических и политических факторов, заставляет задуматься о среднесрочных перспективах. "Инвесторам, принимающим решения о покупке валюты, стоит учитывать несколько аспектов. Конечно, курс рубля остается под влиянием внешних факторов, включая цены на нефть, динамику международных расчетов и возможные корректировки политики Банка России. Хоть и покупка валюты на фоне текущего снижения курса может показаться привлекательной стратегией, но спекулятивные риски остаются высокими", - подчеркнул депутат.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, финансы, россия, москва, госдума, кпрф, банк россия