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В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции

В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции - 15.02.2025, ПРАЙМ

В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции

Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления... | 15.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-15T06:52+0300

2025-02-15T06:52+0300

2025-02-15T06:52+0300

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владимир путин

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госдума

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления президента России Владимира Путина и читать Telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее Вэнс заявил, что США шокировали восторги по поводу отмены итогов выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. Он также пожаловался на цензуру в Европе. "Жесткое выступление Вэнса на конференции о внутренних проблемах Европы, об искажении демократии, начиная с отмены выборов в Румынии, заканчивая двойными евростандартами в политике, это практически конспекты выступлений первых лиц России. Есть ощущение, что он регулярно следит за выступлениями нашего президента Владимира Путина и читает Telegram-канал спикера Вячеслава Володина", - считает Шхагошев.

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россия, общество , сша, румыния, европа, владимир путин, вячеслав володин, госдума