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В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции - 15.02.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции - 15.02.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции
Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления... | 15.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-15T06:52+0300
2025-02-15T06:52+0300
россия
экономика
общество
сша
румыния
европа
владимир путин
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления президента России Владимира Путина и читать Telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев. Ранее Вэнс заявил, что США шокировали восторги по поводу отмены итогов выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. Он также пожаловался на цензуру в Европе. "Жесткое выступление Вэнса на конференции о внутренних проблемах Европы, об искажении демократии, начиная с отмены выборов в Румынии, заканчивая двойными евростандартами в политике, это практически конспекты выступлений первых лиц России. Есть ощущение, что он регулярно следит за выступлениями нашего президента Владимира Путина и читает Telegram-канал спикера Вячеслава Володина", - считает Шхагошев.
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россия, общество , сша, румыния, европа, владимир путин, вячеслав володин, госдума
РОССИЯ, Экономика, Общество , США, РУМЫНИЯ, ЕВРОПА, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума
06:52 15.02.2025
 
В Госдуме прокомментировали выступление Вэнса на Мюнхенской конференции

Депутат Шхагошев: Вэнс может смотреть выступления Путина и читать Telegram-канал Володина

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МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Выступление вице-президента США Джей-Ди Вэнса о европейской политике на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о том, что он может смотреть выступления президента России Владимира Путина и читать Telegram-канал председателя Госдумы Вячеслава Володина, заявил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.
Ранее Вэнс заявил, что США шокировали восторги по поводу отмены итогов выборов в Румынии и призывы к таким шагам в других странах. Он также пожаловался на цензуру в Европе.
"Жесткое выступление Вэнса на конференции о внутренних проблемах Европы, об искажении демократии, начиная с отмены выборов в Румынии, заканчивая двойными евростандартами в политике, это практически конспекты выступлений первых лиц России. Есть ощущение, что он регулярно следит за выступлениями нашего президента Владимира Путина и читает Telegram-канал спикера Вячеслава Володина", - считает Шхагошев.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоСШАРУМЫНИЯЕВРОПАВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума
 
 
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